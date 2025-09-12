風吹落水塔蓋恐成登革熱孳生源 無人機高空巡查2100戶

台南市長黃偉哲慰問消防局無人機飛行操作人員，並遞上瓶裝水表達感謝之意。（南市衛生局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為積極防治登革熱，南市政府登革熱防治中心與消防局自8月1日起推動「無人機高空巡查防治登革熱計畫」，運用科技設備針對丹娜絲風災、雨災受損較嚴重區域進行屋頂、天溝、水塔等高處巡查，讓隱藏的孳生源無所遁形。

南市衛生局指出，截至9月12日，已巡查約2,100戶，發現161處積水容器，主要為水塔蓋吹落與頂樓積水，其中8個陽性容器是發現積水容器後，人員前往現場勘查查獲。經人員即時投藥防治，並將高風險地點列冊，由區公所、衛生所持續追蹤並輔導屋主改善，達到陸面與高空全面防疫目標。

台南市長黃偉哲12日特別前往東山區聖賢里聖賢國小廣場，視察無人機巡查作業並慰勉消防局飛手及安全官。他感謝東山區張政郎區長、里長群及衛生所於風災後積極協助里民，也肯定聖賢里林俊儀里長帶領防疫志工持續進行環境巡檢。黃偉哲親自遞上瓶裝水，向所有防疫人員致謝。

衛生局長李翠鳳指出，目前國際登革熱疫情嚴峻，截至9月12日，國內已累計166例境外移入病例，其中台南11例，來源以印尼、越南、泰國、菲律賓為主；同時鄰近縣市已有本土病例，國內累計12例。李局長呼籲醫療院所提高警覺，應主動詢問T.O.C.C.（旅遊史、職業別、接觸史、群聚情形），並適時使用NS1快篩與24小時內完成通報，縮短疫情隱藏期，防止境外病毒進入社區。

台南市長黃偉哲（右）視察無人機防治登革熱執行狀況，與消防局飛手交流。（南市衛生局提供）

