自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

風吹落水塔蓋恐成登革熱孳生源 無人機高空巡查2100戶

2025/09/12 12:27

台南市長黃偉哲慰問消防局無人機飛行操作人員，並遞上瓶裝水表達感謝之意。（南市衛生局提供）

台南市長黃偉哲慰問消防局無人機飛行操作人員，並遞上瓶裝水表達感謝之意。（南市衛生局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為積極防治登革熱，南市政府登革熱防治中心與消防局自8月1日起推動「無人機高空巡查防治登革熱計畫」，運用科技設備針對丹娜絲風災、雨災受損較嚴重區域進行屋頂、天溝、水塔等高處巡查，讓隱藏的孳生源無所遁形。

南市衛生局指出，截至9月12日，已巡查約2,100戶，發現161處積水容器，主要為水塔蓋吹落與頂樓積水，其中8個陽性容器是發現積水容器後，人員前往現場勘查查獲。經人員即時投藥防治，並將高風險地點列冊，由區公所、衛生所持續追蹤並輔導屋主改善，達到陸面與高空全面防疫目標。

台南市長黃偉哲12日特別前往東山區聖賢里聖賢國小廣場，視察無人機巡查作業並慰勉消防局飛手及安全官。他感謝東山區張政郎區長、里長群及衛生所於風災後積極協助里民，也肯定聖賢里林俊儀里長帶領防疫志工持續進行環境巡檢。黃偉哲親自遞上瓶裝水，向所有防疫人員致謝。

衛生局長李翠鳳指出，目前國際登革熱疫情嚴峻，截至9月12日，國內已累計166例境外移入病例，其中台南11例，來源以印尼、越南、泰國、菲律賓為主；同時鄰近縣市已有本土病例，國內累計12例。李局長呼籲醫療院所提高警覺，應主動詢問T.O.C.C.（旅遊史、職業別、接觸史、群聚情形），並適時使用NS1快篩與24小時內完成通報，縮短疫情隱藏期，防止境外病毒進入社區。

台南市長黃偉哲（右）視察無人機防治登革熱執行狀況，與消防局飛手交流。（南市衛生局提供）

台南市長黃偉哲（右）視察無人機防治登革熱執行狀況，與消防局飛手交流。（南市衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中