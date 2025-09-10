健康網》聽力受損4警訊 醫籲及早就醫：避免影響人際互動

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳指出，如有經常要求別人重複說話或提高音量、高頻音聽不清楚、持續耳鳴或耳朵有壓迫感、社交回避或溝通困難加劇等情形，都可能是聽力受損的警訊；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「醫生，怎麼判斷我的聽力有沒有問題？」，輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳指出，如有經常要求別人重複說話或提高音量、高頻音聽不清楚、持續耳鳴或耳朵有壓迫感、社交回避或溝通困難加劇等情形，都可能是聽力受損的警訊；聽力問題若不及早發現並治療，不僅會影響日常溝通，更可能造成社交退縮與生活品質下降。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」分享，聽力受損的4種警訊。

●經常要求別人重複說話或提高音量

當你發現自己經常說「什麼？」、「你剛剛說什麼？」，或是需要別人重複說話時，這可能是聽力下降的早期徵兆！特別是在嘈雜環境中，如餐廳、咖啡廳或聚會場所，你會發現很難聽清楚別人在說什麼。如果家人朋友開始抱怨你總是要求他們提高音量說話，或是你發現自己不自覺地把電視音量調得比以前更大聲，這些都是聽力受損的警訊。

●高頻音聽不清楚

聽力退化通常從高頻音開始！如果發現自己聽不清楚鳥叫聲、電話鈴聲、微波爐嗶嗶聲，或是女性和小孩的聲音變得模糊不清，這可能表示高頻聽力已經受損了。很多人會覺得別人說話「含糊不清」，特別是聽不清楚「ㄙ」、「ㄒ」、「ㄈ」這些子音，導致溝通困難。高頻聽力損失在初期很容易被忽略，因為日常對話的主要頻率範圍還能聽到，但隨著時間推移，這種聽力損失會逐漸影響語言理解能力。

●持續耳鳴或耳朵有壓迫感

如果你的耳朵經常出現「嗡嗡聲」、「嘶嘶聲」或其他奇怪的聲音，而且這些聲音持續好幾天甚至好幾週都不消失，這可能是聽力受損的重要訊號！持續性耳鳴常常與聽力下降相關，特別是突發性耳聾或噪音性聽力損失。

另外，如果你感覺耳朵有壓迫感、悶悶的，好像被什麼東西堵住了，或是出現頭暈、平衡感變差的情況，這些都可能與內耳功能異常有關。千萬不要以為耳鳴是正常現象而忽略它，及早就醫才能找出真正的原因。

●社交回避或溝通困難加劇

聽力問題最明顯的影響就是溝通障礙！如果發現自己開始避免參加聚會、不願意接電話，或是在會議中常常跟不上討論內容，這可能表示聽力已經嚴重影響你的日常生活了。家人可能會抱怨你「變得不愛說話」或「反應變慢了」，這些其實都可能是聽力問題造成的二次影響。

胡皓淳說明，一直忽視聽力問題不檢查只會越拖越嚴重！現代醫學有許多方法可以幫助改善聽力，包括藥物治療、助聽器、甚至人工耳蝸等。早期發現、早期治療，才能維持良好的生活品質和人際關係。

