白袍守初心》牙醫彭啟清護弱勢口腔 偏鄉、機構到跨海義診

牙醫師彭啟清前往特殊需求者機構提供巡迴牙醫醫療服務。（牙醫師彭啟清提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕在新竹縣竹東鎮執業的牙醫師彭啓清，看見弱勢的就醫需求，10多年來默默地投入特殊需求者的口腔照護與醫療，深入機構、到宅及巡迴偏鄉提供服務，近3年來更參與台灣齒科服務隊寮國義診，體現懸壺濟世的精神。

對於行動不便、臥病在床的病人、長者或是身心障礙人士，外出就診看牙齒，可是一件令照顧者十分頭疼的大事。彭啟清率先在新竹縣推出長照者口腔照顧試辦計畫，並建立機構對長照者口腔照顧及復能訓練課程、協助推動牙醫到宅服務，更積極發展特殊需求者口腔照護及牙醫醫療。

於新竹執業的牙醫師彭啟清到宅居家醫療服務。（牙醫師彭啟清提供）

彭啟清曾說過，父親生前曾說吃東西、喝水常常會嗆到，他懷疑父親很可能是因此而罹患肺炎，因為早年吸入式肺炎與口腔照護的關連性並未受到重視。照顧父親的經歷讓他深刻感悟，冥冥之中化為動力，引領他專注失能與長照者的口腔醫療工作。

在健保的支持下，彭啟清10多年來投入偏鄉巡迴醫檢服務，進駐台3線上的橫山鄉到尖石鄉後山司馬庫斯部落的學校，大幅改善偏鄉牙醫資源缺乏問題。而包括竹東世光教養院、長安老人養護中心、湖口香園教養院、寧園安養院以及國立新竹特教學校等機構，也都是彭醫師服務的範圍。10多年如一日，更令人感動的是，他的妻子和女兒也跟著參與，經常全家總動員。

不僅如此，民間社團或企業舉辦的牙醫義診，也常見彭啟清用心服務的身影。2022年他更參與台灣齒科服務隊前往寮國義診，協助當地有需求的民眾做好口腔醫療照護。彭醫師堅持不斷的仁醫善行，讓他在2023年榮獲中華民國第33屆個人醫療奉獻獎的肯定。

牙醫師彭啟清前往新竹縣尖石鄉巡迴醫療及義診。（牙醫師彭啟清提供）

牙痛起來常令人難以忍受，甚至可能導致嚴重病發症，影響身體健康。彭啟清的病患從小朋友到百歲人瑞都有，面對小患者需要行為上的導引；長輩或是身障人士行動不便或表達能力不好，就需要更多耐心去傾聽和溝通，才能做出正確的診斷。

彭啓清說， 科技進步，10多年來醫療器材也跟著升級，偏鄉駐點和機構的牙科設備也更加完善。不過，複雜症狀無法短時間完成療程，仍會建議並協助患者轉診，持續治療及追蹤，以免病情惡化。「看到患者在牙齒診療後沒有後顧之憂，確保口腔健康，我就放心了」！

台灣齒科服務隊赴寮國義診。（牙醫師彭啟清提供）

