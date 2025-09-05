健康網》戒澱粉常失敗？營養師：換食材吃 又飽又能瘦

營養師彭逸珊提到，櫛瓜麵削成長條狀取代麵條，飽足又降卡。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一想到減脂你是不是就覺得要戒飯、戒麵、戒澱粉，結果沒多久就破功。營養師彭逸珊於臉書專頁提到，其實只要聰明換食材，一樣能吃得飽、熱量更低，還能補足纖維、蛋白質，讓減脂更順利！

彭逸珊分享，無痛降卡增纖維的小撇步有：

愛吃麵者

●豆腐麵：連鎖超市就有的豆腐麵，直接取代麵條，補充蛋白質。

請繼續往下閱讀...

●櫛瓜麵：削成長條狀取代麵條，飽足又降卡。

●腐皮麵：非油炸豆腐皮切條狀展開後，即是仿麵條的優質蛋白質。

愛吃飯者

●花椰菜飯：經典的搭配，減脂瘦身超好用。

●金針菇飯：金針菇切末後跟米一起煮，吃起來無違和感，同時增加纖維攝取。

●玉米筍飯：玉米筍切小塊和米一起煮，降低熱量又有飽足感。

增加未精緻穀類

地瓜、南瓜飯：切塊和生米一起煮，可以獲得又甜又富含纖維的主食。

綠豆、紅豆、薏仁湯：取代三餐部分白飯，記得自煮不加糖，可加鮮奶一起吃。

玉米、芋頭：是外食常見的選項，記得同時降低白飯攝取。

彭逸珊提醒，減脂不是完全拒絕澱粉，而是要選對澱粉；多攝取膳食纖維能延長飽足感，避免血糖快速飆升，對控制體重超有幫助。只要學會用「蔬菜＋全穀類」搭配，降卡不痛苦，減脂更持久。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法