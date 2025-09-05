自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》戒澱粉常失敗？營養師：換食材吃 又飽又能瘦

2025/09/05 07:29

營養師彭逸珊提到，櫛瓜麵削成長條狀取代麵條，飽足又降卡。（資料照）

營養師彭逸珊提到，櫛瓜麵削成長條狀取代麵條，飽足又降卡。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一想到減脂你是不是就覺得要戒飯、戒麵、戒澱粉，結果沒多久就破功。營養師彭逸珊於臉書專頁提到，其實只要聰明換食材，一樣能吃得飽、熱量更低，還能補足纖維、蛋白質，讓減脂更順利！

彭逸珊分享，無痛降卡增纖維的小撇步有：

愛吃麵者

●豆腐麵：連鎖超市就有的豆腐麵，直接取代麵條，補充蛋白質。

●櫛瓜麵：削成長條狀取代麵條，飽足又降卡。

●腐皮麵：非油炸豆腐皮切條狀展開後，即是仿麵條的優質蛋白質。

愛吃飯者

●花椰菜飯：經典的搭配，減脂瘦身超好用。

●金針菇飯：金針菇切末後跟米一起煮，吃起來無違和感，同時增加纖維攝取。

●玉米筍飯：玉米筍切小塊和米一起煮，降低熱量又有飽足感。

增加未精緻穀類

地瓜、南瓜飯：切塊和生米一起煮，可以獲得又甜又富含纖維的主食。

綠豆、紅豆、薏仁湯：取代三餐部分白飯，記得自煮不加糖，可加鮮奶一起吃。

玉米、芋頭：是外食常見的選項，記得同時降低白飯攝取。

彭逸珊提醒，減脂不是完全拒絕澱粉，而是要選對澱粉；多攝取膳食纖維能延長飽足感，避免血糖快速飆升，對控制體重超有幫助。只要學會用「蔬菜＋全穀類」搭配，降卡不痛苦，減脂更持久。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中