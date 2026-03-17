健康網》TWICE多賢疲勞性骨折缺席 醫揭鞋不合腳也是肇因

〔健康頻道／綜合報導〕韓國人氣女團TWICE即將於3月20日於台北大巨蛋舉行《THIS IS FOR》世界巡演台北場。不過，多賢因腳踝出現疼痛，診斷為疲勞性骨折，無法出席演出。聯新國際醫院指出，因為骨骼承受過度的重複性負荷，導致骨骼在修復過程中產生微小裂紋並累積形成骨折，常見5種情況所致。

TWICE的世界巡演，台北場將再度以「九缺一」的形式演出。據了解，多賢在巡迴演出期間出現腳踝疼痛的症狀，一直在接受包括佩戴支架和半石膏在內的各種治療，最後與醫師慎重討論下，決定先不出席演出，積極做治療和休息，才能負荷未來高強度的舞蹈和舞台動作。

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根據聯新國際醫院衛教資料指出，最常見的疲勞性骨折發生有5個原因：

●運動過度：高強度、長時間的跑步、跳躍等運動，特別是跑步愛好者和運動員。

●訓練改變：運動量突然增加、地面變換（如硬地或坡地）等。

●骨質密度不足：營養不良（如鈣或維生素D缺乏）、女性運動員三聯症（包括月經不調、骨質疏鬆和飲食失衡）。

●不合適的鞋具：穿著支撐不足或緩衝力不足的鞋子。

●生物力學問題：扁平足、步態不正常等會增加脛骨負擔。

通常疲勞性骨折皆採取保守治療為主，若保守治療失敗後或需要快速恢復運動能力則必須考慮手術。因此，在這段復原期間，患者要減少負重、休息、物理治療、藥物治療、輔助療法及補充充足的鈣和維生素D攝取，改善骨質健康。

聯新國際醫院表示，若骨折長期無法癒合或需要快速恢復運動能力，可考慮手術固定（例如骨髓內釘或鋼板）。大多數患者通過保守治療可在6-8週內恢復正常活動，並在3-6個月內回到運動。

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