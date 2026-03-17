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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》1日3血便！48歲男怕「戳肛門」檢查 拖出大腸癌

2026/03/17 19:51

不少人因為害怕檢查，錯失大腸癌的治療先機。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少人因為害怕檢查，錯失大腸癌的治療先機。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人因為害怕檢查，錯失大腸癌的治療先機。急診科醫師貝琪梨在臉書粉專「貝醫師的急診無間道」以一位年僅48歲的大腸癌患者為例：這位男性一天解了3次血便，電腦斷層發現大腸癌的可能性極高；且個案也說有家族病史，卻因害怕檢查時「好像有東西伸進肛門」而不願就醫。最後確診大腸腺癌，切除整個右半邊的大腸和整個腸繫膜。

貝琪梨透過一名個案來談健檢之重要：一名48歲男性，當天解了三次大量的鮮血便來掛急診。病患表示他以前沒有痔瘡病史，不會便秘，也不曾解過血便。

貝琪梨看過病患手機裡的照片，大量鮮血佈滿馬桶，肚子不會痛又沒有痔瘡便秘病史，似乎不太妙。貝琪梨詢問體重最近半年有下降，並且替病人安排電腦斷層。

看了影像後，在告知病人影像結果前，貝琪梨先詢問病人有沒有家族癌症史。病人表示不清楚。貝琪梨說明：「電腦斷層升結腸段的腸壁異常增厚，懷疑大腸癌，建議留下來在急診開始清腸。」

隔天一早排大腸鏡切片檢查，個案回應詢問她媽媽後，發現他的外婆是大腸癌過世的。之前他的媽媽有固定在做大腸鏡檢查，他媽媽曾經找他一起去做大腸鏡。但是「他覺得大腸鏡感覺有東西要戳進肛門感覺很可怕，他不敢做」，就沒有答應和媽媽一起去做。

後來這病人病理報告確定是大腸腺癌，上週接受了手術，切掉了整個右半邊的大腸和整個腸繫膜。貝琪梨感慨：「也許當初接受媽媽的邀約去做了大腸鏡，故事會不會不一樣呢？」

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