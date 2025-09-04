自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》減脂必學「酪梨蝦沙拉三明治」 飽足又美味

2025/09/04 07:39

酪梨蝦沙拉三明治含高纖、高蛋白，更能有效增加飽足感；圖為示意圖。（圖取自freepik）

酪梨蝦沙拉三明治含高纖、高蛋白，更能有效增加飽足感；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想吃得清爽又兼顧美味？營養師孫語霙近日就在臉書專頁「營養師愛碎念-孫語霙營養師」分享一款超實用食譜─「酪梨蝦沙拉三明治」。這道料理不僅高纖維、高蛋白，更能有效增加飽足感，還有助於控制熱量，簡單易做，非常適合正在減脂或想吃得更健康的人。

食材準備

酪梨80g、蝦仁100g、檸檬10g、雞蛋2個、洋蔥50g、牛奶優格50g、低卡沙拉醬1大匙（優格：沙拉＝3:1）、橄欖油適量、大蒜5g、黑麥吐司60g（約1片）。

簡單步驟

1.雞蛋放入電鍋蒸約15分鐘（約9分熟），取出冷卻、剝殼後切小塊。

2.酪梨果肉切塊，拌入檸檬汁避免氧化變黑。

3.洋蔥切丁，與雞蛋、酪梨一同拌入優格沙拉醬。

4.平底鍋加橄欖油與蒜末，小火煎香後放入蝦仁，雙面煎熟。

5.取一片黑麥吐司，依序放上酪梨沙拉與蝦仁，撒點黑胡椒，就能享用！

酪梨富含單元不飽和脂肪酸，有助於心血管保健；圖為示意圖。（圖取自freepik）

酪梨富含單元不飽和脂肪酸，有助於心血管保健；圖為示意圖。（圖取自freepik）

健康亮點

●酪梨：富含單元不飽和脂肪酸，有助於心血管保健。

●蝦仁：高蛋白、低脂肪，增加飽足感。

●優格沙拉醬：以優格取代美乃滋，熱量更低、更清爽。

●黑麥吐司：膳食纖維豐富，有助於腸道健康。

孫語霙表示，這款三明治做法簡單，搭配營養均衡，不僅能當早餐，也很適合當運動後的高蛋白餐點。「想減脂又怕餓的人，非常推薦試試！」

