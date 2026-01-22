健康網》晚餐時間錯了恐養出脂肪肝 營養師揭護肝4關鍵

專家表示，肝臟是個「日夜差很大」的器官，夜晚是脂肪肝最大破口，睡前3小時內盡量不吃油炸、燉肉、甜點；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕人體的肝臟不是24小時都一樣強壯！研究顯示，對於有脂肪肝或代謝問題的人，肝臟在晚上其實特別脆弱，是個「日夜差很大」的器官。換句話說，護肝不只是少油少糖，同樣一包洋芋片、同一杯含糖飲料，一旦選擇在晚上食用，可能大大地增加肝臟負擔風險。

營養師薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，最新《Cell Metabolism》研究揭露，對於有脂肪肝或代謝問題的人，肝臟在晚上其實特別脆弱，白天與夜晚的表現差很大。這項研究比較了代謝型脂肪肝（MASLD）患者與過重者「白天 vs.半夜」的代謝狀況，結果發現：

●MASLD患者的肝臟與肌肉，在夜晚胰島素阻抗更嚴重，新生脂肪合成飆升，血中游離脂肪酸也增加。

●半夜胰島素分泌少、清除快，肝臟更容易囤積脂肪，即使減重後，「夜間代謝失調」仍可能存在，是脂肪肝關鍵推手。

護肝4關鍵

薛曉晶說明，人的肝臟不是24小時都一樣強壯，白天能撐住的飲食作息，到了夜晚，可能變成壓垮肝臟的最後一根稻草。護肝，不只是少油少糖，更要顧「時間」與「夜間代謝負擔」。想改善脂肪肝、三高、睡不好，民眾可能得從調整「晚上那幾個小時」開始。

護肝不能3天打魚、5天曬網。薛曉晶提供4建議給民眾參考：

1.晚餐提早、份量減半：睡前3小時內盡量不吃大餐，特別是油炸、燉肉、甜點、含糖飲料，減少夜間肝臟負擔。

2.甜點油炸移到白天：想享受美食，安排在中午或下午，給身體充足時間消化，避免脂肪囤積。

3.晚餐後10-15分鐘散步：輕鬆走走，促進血液循環，幫助胰島素在肌肉發揮作用，減輕肝臟壓力。

4.固定睡眠作息：每天規律作息，避免長期熬夜、日夜顛倒，校正生理時鐘，讓肝臟得到充分休息。

薛曉晶總結，民眾不需一步到位變超自律，只要每天為「晚上」多做一點點調整，多為肝臟著想，肝臟和代謝就有機會慢慢恢復健康。

