自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》晚餐時間錯了恐養出脂肪肝 營養師揭護肝4關鍵

2026/01/22 18:08

專家表示，肝臟是個「日夜差很大」的器官，夜晚是脂肪肝最大破口，睡前3小時內盡量不吃油炸、燉肉、甜點；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，肝臟是個「日夜差很大」的器官，夜晚是脂肪肝最大破口，睡前3小時內盡量不吃油炸、燉肉、甜點；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕人體的肝臟不是24小時都一樣強壯！研究顯示，對於有脂肪肝或代謝問題的人，肝臟在晚上其實特別脆弱，是個「日夜差很大」的器官。換句話說，護肝不只是少油少糖，同樣一包洋芋片、同一杯含糖飲料，一旦選擇在晚上食用，可能大大地增加肝臟負擔風險。

營養師薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，最新《Cell Metabolism》研究揭露，對於有脂肪肝或代謝問題的人，肝臟在晚上其實特別脆弱，白天與夜晚的表現差很大。這項研究比較了代謝型脂肪肝（MASLD）患者與過重者「白天 vs.半夜」的代謝狀況，結果發現：

●MASLD患者的肝臟與肌肉，在夜晚胰島素阻抗更嚴重，新生脂肪合成飆升，血中游離脂肪酸也增加。

●半夜胰島素分泌少、清除快，肝臟更容易囤積脂肪，即使減重後，「夜間代謝失調」仍可能存在，是脂肪肝關鍵推手。

護肝4關鍵

薛曉晶說明，人的肝臟不是24小時都一樣強壯，白天能撐住的飲食作息，到了夜晚，可能變成壓垮肝臟的最後一根稻草。護肝，不只是少油少糖，更要顧「時間」與「夜間代謝負擔」。想改善脂肪肝、三高、睡不好，民眾可能得從調整「晚上那幾個小時」開始。

護肝不能3天打魚、5天曬網。薛曉晶提供4建議給民眾參考：

1.晚餐提早、份量減半：睡前3小時內盡量不吃大餐，特別是油炸、燉肉、甜點、含糖飲料，減少夜間肝臟負擔。

2.甜點油炸移到白天：想享受美食，安排在中午或下午，給身體充足時間消化，避免脂肪囤積。

3.晚餐後10-15分鐘散步：輕鬆走走，促進血液循環，幫助胰島素在肌肉發揮作用，減輕肝臟壓力。

4.固定睡眠作息：每天規律作息，避免長期熬夜、日夜顛倒，校正生理時鐘，讓肝臟得到充分休息。

薛曉晶總結，民眾不需一步到位變超自律，只要每天為「晚上」多做一點點調整，多為肝臟著想，肝臟和代謝就有機會慢慢恢復健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中