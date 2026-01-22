自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》尾牙季慎防「胃食道逆流」 醫談預防

2026/01/22 21:36

肝膽腸胃科醫師傅家駒表示，餐後容易出現的症狀就是「胃食道逆流」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

肝膽腸胃科醫師傅家駒表示，餐後容易出現的症狀就是「胃食道逆流」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近期為尾牙旺季，不少成年人享用大餐後，飽受胃食道逆流所苦。日日晴內科診所院長傅家駒在臉書粉專「傅家駒醫師 肝膽腸胃專科」表示，餐後容易出現的症狀就是「胃食道逆流」；並整理了一些胃食道逆流的注意事項。

胃食道逆流的常見症狀

典型症狀（最常見）：

• 火燒心（胸口灼熱感，常在飯後或躺下時出現）。

• 胃酸逆流、口中酸苦味。

非典型症狀（常被忽略）：

• 慢性咳嗽、喉嚨卡卡。

• 聲音沙啞、清喉嚨。

• 喉嚨痛、異物感。

• 牙齒酸蝕、口臭。

• 夜間咳嗽。

• 胸口悶痛。

傅家駒表示，有些病人只會以非典型症狀來表現，看過許多科別後才診斷是胃食道逆流

哪些人容易發生胃食道逆流？

以下族群為高風險族群：

• 過重或肥胖者。

• 孕婦。

• 中老年族群。

• 久坐、缺乏運動者。

• 長期壓力大、作息不規律。

• 經常飲酒、抽菸者。

容易誘發胃酸逆流的食物

•咖啡、濃茶

•巧克力。

•辛辣食物。

•柑橘類水果（橘子、檸檬）。

•油炸、高脂肪食物。

•酒精、碳酸飲料。

•睡前宵夜。

傅家駒表示，每個人對於食物的敏感性不相同，建議找出「自己會誘發症狀的食物」並加以避免。

建議接受胃鏡檢查的情況

•症狀持續超過 2到3 個月。

•藥物治療效果不佳。

•合併吞嚥困難、吞嚥疼痛。

•不明原因體重減輕。

•黑便、吐血、貧血。

•50 歲以上新出現逆流症狀。

•懷疑食道潰瘍、巴瑞特氏食道或腫瘤者。

傅家駒表示，胃鏡可直接觀察食道與胃部狀況，是評估逆流嚴重度與併發症的重要工具。

傅醫師小叮嚀

•少量多餐、避免過飽。

•睡前 3 小時避免進食。

•睡覺時抬高床頭。

•戒菸、減少酒精。

•控制體重、規律運動。

最後傅家駒總結，胃食道逆流是可以控制的慢性疾病，只要配合生活調整與藥物治療，大多數病人都能得到明顯改善喔！

