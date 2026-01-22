限制級
健康網》尾牙季慎防「胃食道逆流」 醫談預防
〔健康頻道／綜合報導〕近期為尾牙旺季，不少成年人享用大餐後，飽受胃食道逆流所苦。日日晴內科診所院長傅家駒在臉書粉專「傅家駒醫師 肝膽腸胃專科」表示，餐後容易出現的症狀就是「胃食道逆流」；並整理了一些胃食道逆流的注意事項。
胃食道逆流的常見症狀
典型症狀（最常見）：
• 火燒心（胸口灼熱感，常在飯後或躺下時出現）。
• 胃酸逆流、口中酸苦味。
非典型症狀（常被忽略）：
• 慢性咳嗽、喉嚨卡卡。
• 聲音沙啞、清喉嚨。
• 喉嚨痛、異物感。
• 牙齒酸蝕、口臭。
• 夜間咳嗽。
• 胸口悶痛。
傅家駒表示，有些病人只會以非典型症狀來表現，看過許多科別後才診斷是胃食道逆流
哪些人容易發生胃食道逆流？
以下族群為高風險族群：
• 過重或肥胖者。
• 孕婦。
• 中老年族群。
• 久坐、缺乏運動者。
• 長期壓力大、作息不規律。
• 經常飲酒、抽菸者。
容易誘發胃酸逆流的食物
•咖啡、濃茶
•巧克力。
•辛辣食物。
•柑橘類水果（橘子、檸檬）。
•油炸、高脂肪食物。
•酒精、碳酸飲料。
•睡前宵夜。
傅家駒表示，每個人對於食物的敏感性不相同，建議找出「自己會誘發症狀的食物」並加以避免。
建議接受胃鏡檢查的情況
•症狀持續超過 2到3 個月。
•藥物治療效果不佳。
•合併吞嚥困難、吞嚥疼痛。
•不明原因體重減輕。
•黑便、吐血、貧血。
•50 歲以上新出現逆流症狀。
•懷疑食道潰瘍、巴瑞特氏食道或腫瘤者。
傅家駒表示，胃鏡可直接觀察食道與胃部狀況，是評估逆流嚴重度與併發症的重要工具。
傅醫師小叮嚀
•少量多餐、避免過飽。
•睡前 3 小時避免進食。
•睡覺時抬高床頭。
•戒菸、減少酒精。
•控制體重、規律運動。
最後傅家駒總結，胃食道逆流是可以控制的慢性疾病，只要配合生活調整與藥物治療，大多數病人都能得到明顯改善喔！
