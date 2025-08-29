自由電子報
健康網》藍莓吃出8大健康力 研究：花青素防癌護眼、抗糖尿

2025/08/29 07:27

營養師科提斯說，據研究，藍莓花青素可改善胰島素敏感性、調節葡萄糖代謝，降低糖尿病併發症的風險；示意圖。（圖取自freepik）

營養師科提斯說，據研究，藍莓花青素可改善胰島素敏感性、調節葡萄糖代謝，降低糖尿病併發症的風險；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕素有「藍寶石」之稱的藍莓不但熱量低，且富含多種營養素，不僅有助抑制發炎反應，還可減少神經細胞損傷、延緩老化，可說是高CP值的水果之一。營養師科提斯表示，根據國外研究指出，藍莓所含多酚等維生素以及豐富花青素，對於抗氧化、發炎、糖尿病、肥胖、心血管疾病、癌症、保護神經、眼睛等，均具有很好的保健作用。

花青素8大保健作用一次看

科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文表示，據國外研究，藍莓因含有纖維素、維生素、多酚類以及豐富花青素，對於人體有以下多種助益，包括：

抗氧化：藍莓的主要抗氧化成分為花青素苷，佔總抗氧化能力的84%。吃藍莓不僅能提高抗氧化酵素活性，也能夠降低氧化酵素活性。研究發現，常吃藍莓能夠減少細胞中活性氧類（ROS）含量，它的長期堆積與心血管及糖尿病罹患有關。

抗發炎：慢性發炎與心血管疾病（CVD）、糖尿病、關節炎及其他慢性疾病的發生有關，攝取藍莓能調控發炎的發生，因而降低慢性疾病的風險。1篇包含2375名受試者的研究發現，攝取較多花青素與降低12種與發炎相關標誌物的含量有關。

抗糖尿病／代謝：藍莓花青素可改善胰島素敏感性、調節葡萄糖代謝，並降低糖尿病併發症的風險。第二型糖尿病的男性患者，連續8週每天攝取22克冷凍乾燥藍莓，可對心臟代謝健康指標產生正面影響。

營養師科提斯表示，據國外研究指出，藍莓所含花青素可作為天然神經細胞保護劑，有效減少神經損傷，提升神經認知功能；情境照。（圖取自freepik）

營養師科提斯表示，據國外研究指出，藍莓所含花青素可作為天然神經細胞保護劑，有效減少神經損傷，提升神經認知功能；情境照。（圖取自freepik）

抗肥胖：肥胖者連續8週每日攝取50克冷凍乾燥藍莓粉，體重雖沒有明顯下降，但明顯降低收縮壓與舒張壓等。另1篇研究中，超重者將每日50克的碳水化合物換成為50克藍莓，其體重、脂肪堆積、LDL-c及總膽固醇濃度都明顯下降，推測是藍莓花青素改善脂肪細胞功能而降低肥胖的發生。

抗心血管疾病：花青素可提升血管內皮功能、降低血壓、LDL-c、提升高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）及調控發炎等，有助於降低動脈粥樣硬化及其他心血管的風險。

抗癌：藍莓花青素及多酚萃取物可增強免疫系統並抑制癌細胞增生，25名受試者每日攝取藍莓連續6週後，針對異常細胞（如癌細胞）產生免疫反應的淋巴細胞-自然殺手（NK）細胞數量顯著提升。

神經保護：藍莓及其花青素可作為天然神經細胞保護劑，有效減少神經損傷。據1篇老年人的研究發現，每天喝野生藍莓汁連續12週，可提升神經認知功能。

護眼：藍莓花青素可能有助於改善糖尿病視網膜病變、老年性黃斑部病變及夜間視力等症狀；花青素可降低人類視網膜色素上皮（RPE）細胞氧化傷害，同時可抗血管生成及抗老化。

科提斯表示，基於以上國外研究指出攝取藍莓的8大保健作用，顯示對身體助益多，因此建議日常不妨補充藍莓保健康。

