晴時多雲

健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》過期管制藥別亂丟！ 食藥署：交回醫療院所 避免污染、觸法

2025/08/15 19:50

食藥署提醒，家中如有未用完或已過期的管制藥品，切勿自行丟棄，尤其不可直接倒入馬桶或水槽，可能造成環境污染；示意圖。（圖取自freepik）

食藥署提醒，家中如有未用完或已過期的管制藥品，切勿自行丟棄，尤其不可直接倒入馬桶或水槽，可能造成環境污染；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您家中是否有過期或剩餘的管制藥品？這些藥品該如何處理？食品藥物管理署（下稱食藥署）提醒，家中如有未用完或已過期的管制藥品，切勿自行丟棄，尤其不可直接倒入馬桶或水槽，可能造成環境污染。建議民眾將藥品交回原領藥之醫療院所或藥局，由專業人員妥善處理。

常見的管制藥品如：佐沛眠（Zolpidem）、舒樂安定（Estazolam）、氟硝西泮（Flunitrazepam）、溴西泮（Bromazepam）等鎮靜安眠類藥品，以及嗎啡（Morphine）、吩坦尼（Fentanyl）等強效麻醉藥，皆屬於依法限用的第二或第三級管制藥品。這類藥品必須經醫師評估後開立處理，不可自行轉讓或提供給他人使用。若非法轉交、贈與或販售管制藥品，恐涉及毒品危害防制條例等刑事責任。

食藥署呼籲，就醫後請依醫師指示正確用藥，避免重複就診與重複領藥，以降低醫療資源浪費。也切勿購買或使用來路不明的藥品，才能保障自身用藥安全。想查詢管制藥品品項與分級，可至食藥署網站

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1039期

