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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

洗腎婦女新冠重症插管搶救 疾管署今開放第2劑疫苗籲「3類人快施打」

2026/04/07 15:24

李佳琳指出，國內流感疫情下降但仍有重症與死亡案例。（記者侯家瑜攝）

李佳琳指出，國內流感疫情下降但仍有重症與死亡案例。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕清明連假前後人流增加，國內新冠疫情雖處低點波動，但重症個案仍持續出現，集中於長者與慢性病族群。一名60多歲洗腎女性因感染後惡化插管治療。疾管署今宣布自4月7日起，開放65歲以上長者、55到64歲原住民和滿6個月以上且有免疫不全或免疫力低下患者，追加第2劑疫苗，兩劑須間隔180天，呼籲符合資格民眾儘速接種，降低重症與死亡風險。

上週新增2例新冠併發重症本土病例，疾管署防疫醫師林詠青說明，其中1例為中部60多歲女性，雖未達65歲，但因本身患有高血壓、高血脂及慢性腎病，且需長期洗腎，屬於免疫力較低族群。該名個案於今年3月中旬出現發燒、呼吸困難及低血氧情形，至急診就醫時已出現肺炎，檢驗確認新冠病毒陽性，隨即住院治療。

然而，病況在住院2週後惡化，出現呼吸困難加劇情形，需插管並轉入加護病房，目前已住院約3週，仍持續接受重症治療。林詠青指出，此案例凸顯慢性病及免疫低下族群，即使曾接種疫苗，仍可能因保護力隨時間下降而面臨重症風險。

疾管署副署長曾淑慧表示，參考國際建議並經預防接種諮詢會（ACIP）討論，自4月7日起，提供3大族群追加接種1劑新冠疫苗，兩劑間隔須達180天，包括：65歲以上長者、55至64歲原住民，以及滿6個月以上免疫不全或免疫力低下者（如洗腎患者、癌症治療中病患等）。

她指出，全台約有75萬名65歲以上長者符合資格，預估可於4月底前陸續完成第2劑接種。另也提醒，尚未接種者應儘速接種第1劑，以建立基礎免疫力。

疫情監測方面，疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，上週新冠門急診就診人次為904人，較前一週增加4.9%，但仍處低點波動；新增2例重症，無新增死亡個案。全球疫情則呈下降趨勢，但東地中海地區略有升溫，鄰近國家如中國、香港疫情仍低度波動，日本與加拿大則持續下降。

流感疫情方面則呈下降趨勢。上週類流感門急診就診達8萬8740人次，較前一週下降10.7%；但仍新增5例流感併發重症及2例死亡個案。目前社區流行以B型流感病毒為主。

此外，腸病毒疫情維持平穩，上週門急診就診2880人次，較前一週略降4.2%，主要與連假門診減少有關。監測顯示以克沙奇A6型為主，預估連假後疫情可能緩升。

曾淑慧提醒，連假期間聚會增加，呼吸道疾病傳播風險上升。她呼籲，符合資格者應儘速接種追加劑，疫苗可選擇莫德納或Novavax，並可混打不同廠牌，以提升保護力。同時民眾也應落實勤洗手、戴口罩及咳嗽禮節，如出現發燒、咳嗽等症狀應在家休息，若有呼吸困難、胸痛或意識改變等警訊，應立即就醫。

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