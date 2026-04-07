新冠重症93％未接種疫苗！ 竹市加開「高風險群第二劑」

竹市府表示，目前公費新冠疫苗擴大提供滿6個月以上民眾接種。（新市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府宣布即日起針對「65歲以上長者」、「55歲以上原住民」以及「免疫不全或免疫力低下患者」等高風險對象，提供公費再增加接種1劑新冠疫苗服務，與前1劑間隔至少6個月（180天）。市長高虹安呼籲符合資格的市民應把握機會，儘早前往三區衛生所及50家合約院所接種；尚未接種首劑疫苗的市民朋友，也請踴躍前往接種，共同提升免疫保護力。

市府表示，目前公費新冠疫苗擴大提供滿6個月以上民眾接種措施，已延長至本月30日止，符合資格皆可接種。尤其家中如有65歲以上長輩尚未接種，或已接種第1劑且間隔達6個月，請鼓勵長輩們儘早接種，以降低重症和死亡發生風險。

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衛生局長陳厚全說明，依據疾病管制署統計資料，去年10月起新冠重症病例以65歲以上長者（占73%）及具慢性病史者（占81%）為多，其中93%未接種本季新冠疫苗。因此，他呼籲6個月以上達接種間隔之65歲以上長者及免疫不全者等重症高風險對象，儘快安排接種第2劑新冠疫苗。

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