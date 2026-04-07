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小紅疹藏危機！6旬婦「瑞典確診萊姆病」 醫：未治療恐傷心臟、神經

2026/04/07 14:56

疾管署公布2026年首例境外移入萊姆病個案。（記者侯家瑜攝）

疾管署公布2026年首例境外移入萊姆病個案。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕國內出現2026年首例境外移入萊姆病確定病例，為北部60多歲女性於瑞典感染，返台後確診，目前已完成治療返家休養。醫師提醒，萊姆病初期症狀似感冒，常伴隨靶心狀紅斑，若未治療恐引發心臟及神經併發症。疾管署呼籲，該病不會人傳人，但戶外活動易遭硬蜱叮咬感染。民眾赴流行地區應做好防護，返國若出現紅疹或發燒，應儘速就醫並告知旅遊史。

疾管署防疫醫師林詠青指出，個案為北部60多歲本國籍女性，自2024年5月起長期居住於瑞典，期間常至住家附近森林活動，並曾遭蚊蟲叮咬。今年3月10日因皮膚出現紅癢症狀至當地醫院就醫，經診斷為萊姆病並開始接受抗生素治療。

萊姆病為人畜共通傳染病，藉由被感染的蜱（俗稱壁蝨）叮咬而傳播，不會人傳人。（疾管署提供）

萊姆病為人畜共通傳染病，藉由被感染的蜱（俗稱壁蝨）叮咬而傳播，不會人傳人。（疾管署提供）

個案於3月17日返台後，皮膚症狀仍未改善，且出現血尿情形，陸續於3月18日及3月25日至醫院就醫。醫師因其旅遊史與既往診斷提高警覺，通報並採檢送驗後，確認感染萊姆病。依潛伏期及暴露史研判，感染地為瑞典，目前個案已完成治療並返家休養。

林詠青說明，萊姆病為人畜共通傳染病，主要透過「硬蜱」（俗稱壁蝨）叮咬傳播，並不會人傳人。該病多分布於溫帶地區，包括美國、加拿大、歐洲，以及亞洲的日本、韓國等地。民眾若於森林、草叢或野外活動，或與寵物接觸，皆可能因硬蜱附著而感染。

林詠青表示，萊姆病潛伏期約3至30天，平均約7天，初期症狀多不具特異性，常類似感冒，包括發燒、頭痛、疲倦、肌肉痠痛、噁心嘔吐及淋巴腺腫大等，容易被忽略。不過約70%至80%患者會出現具代表性的「遊走性紅斑」，通常在感染後約1週出現，紅疹呈現類似「靶心」外觀，並會逐漸向外擴散，是臨床重要判斷依據。

他提醒，即使紅斑於3至4週後自行消退，也不代表痊癒，若未接受完整治療，病原體可能在數週至數月後侵犯關節、心臟或神經系統，嚴重者甚至可能引發腦膜炎、心律不整或心包膜炎等併發症，病程恐延續數年。

針對本案，林詠青表示，個案雖已於瑞典接受抗生素治療，但標準療程需10至14天，入境時療程尚未完成，因此由國內感染科醫師接手完成治療，以降低後續併發症風險。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，我國自2007年將萊姆病列為第四類法定傳染病以來，累計21例確定病例，每年約0至3例，均為境外移入，感染地以美國13例最多，其餘多來自瑞典、英國及法國等歐洲國家。

她進一步說明，全球萊姆病疫情近年呈上升趨勢且分布擴大。美國2023年病例數至少8萬9000例，並有向南部擴散情形；歐洲每年平均約13萬2000例，其中北歐、東歐與西歐為主要流行區；瑞典每年約1萬例。亞洲方面，日本與韓國病例數近年亦創新高，顯示風險逐漸提升。

疾管署副署長曾淑慧呼籲，民眾前往流行地區或從事戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲、手套及長靴，並將褲管紮入襪內，降低硬蜱附著機會；皮膚裸露處可使用含DEET、Picaridin或IR3535等防蚊蟲藥劑。返家後應儘速沐浴並檢查全身，特別是腋下、腹股溝及頭皮等部位。

林詠青提醒，若發現硬蜱附著，應使用鑷子夾住其口器小心拔除，避免直接用手拉扯，以免口器殘留體內，增加感染風險，並以肥皂清洗叮咬處。若曾至流行地區，返國後1個月內出現發燒、紅疹或類流感症狀，應儘速就醫並主動告知旅遊與接觸史，以利醫師及早診斷與治療。

曾淑慧強調，台灣並非萊姆病流行地區，但隨國際旅遊頻繁，境外移入風險持續存在，民眾提高警覺並做好防護，是預防感染的關鍵。

戶外活動應加強個人防護，避免遭硬蜱叮咬、以預防萊姆病。（疾管署提供）

戶外活動應加強個人防護，避免遭硬蜱叮咬、以預防萊姆病。（疾管署提供）

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