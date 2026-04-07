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新營醫院影像檢查全面升級 推動CT、MRI「零等待影像醫療」
〔記者劉婉君／台南報導〕近期傳出國內多家醫學中心影像檢查壅塞情形，電腦斷層（CT）與核磁共振（MRI）排程往往需等待數週甚至數月，影響診斷與後續治療時效。衛生福利部新營醫院透過流程再造與資源整合，推動「零等待影像醫療」，守護病人的診療黃金期。
新營醫院院長莊毓民表示，影像檢查為診斷與治療決策的重要依據，不該成為醫療延誤的起點，而應是加速診斷的重要關鍵。醫療的速度，就是病人的機會，面對影像檢查需求持續攀升，院方全面優化CT與MRI檢查服務，致力縮短等候時間、提升診療效率。
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莊毓民指出，在CT部分，無需使用顯影劑的檢查項目，原則上可於當日完成；需使用顯影劑者，同步啟動衛教與腎功能評估，在確保安全前提下優先排程。MRI則採精準分流，依病情急迫性進行動態調整，目標於3日內完成檢查安排。
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