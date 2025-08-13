自由電子報
健康網》高齡女性疑疫苗害落髮 醫揭頭癬真相 解3年誤會

2025/08/13 20:28

高齡女性因頭皮問題困擾3年，身心受創，台大醫院皮膚部醫師烏惟新發現罹患頭癬，終於打開了病人心中的疑惑；圖為情境照。（圖取自freepik）

高齡女性因頭皮問題困擾3年，身心受創，台大醫院皮膚部醫師烏惟新發現罹患頭癬，終於打開了病人心中的疑惑；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一位高齡女性因頭皮問題求診，她認為可能因為3年前打莫德納，才害她嚴重掉髮，身心受困。經台大醫院皮膚部醫師烏惟新以伍氏燈檢查後，發現頭髮有藍綠色螢光反應，確定為外生型頭癬，因為病患每週都會到髮廊洗髮，因此，他也建議髮廊最好留意公共工具消毒，避免擴大傳染。

烏惟新在臉書專頁「皮膚專科 烏惟新醫師」指出，一位高齡女性因頭皮問題求診，她自3年多前打完莫德納後嚴重脫髮，已經看過好多醫師都沒辦法治好。後經伍氏燈檢查發現「頭髮螢光反應亮到不行」，確定為外生型頭癬，必須服藥才能痊癒。

高齡女性受掉髮困擾多年，最後確定外生型頭癬，可從伍氏燈檢查發現「頭髮螢光反應亮到不行」，得到驗證。（圖取自醫師烏惟新臉書）

高齡女性受掉髮困擾多年，最後確定外生型頭癬，可從伍氏燈檢查發現「頭髮螢光反應亮到不行」，得到驗證。（圖取自醫師烏惟新臉書）

分析外生型頭癬的病因與流行病學，烏惟新說明，主要病原由小孢子菌屬（Microsporum）引起，如Microsporum canis。真菌生長於髮幹外側，破壞角質層。典型表現會是，灰色或紅色斑塊狀脫髮，邊緣清晰，伴鱗屑、搔癢或輕微紅腫。頭髮表面斷裂，呈灰色或白色外觀，與內生型黑點不同。

烏惟新又說，以這位高齡女性其頭皮狀況，可能脫髮嚴重，伴紅疹或結痂，易誤診為濕疹、脂漏性皮膚炎、毛囊炎、圓形禿，或是紅斑性狼瘡

烏惟新歸納高齡女性感染風險有以下因素：

●雄性素下降：更年期後睪固酮水平降低，皮脂分泌減少，削弱頭皮抗真菌屏障。

●免疫功能減弱：老年免疫衰退或慢性疾病（如糖尿病）增加易感性。

●髮廊環境：台灣老年婦女常光顧髮廊洗髮、造型，未充分消毒的梳子、毛巾或剪髮工具可能攜帶Microsporum，是主要傳播途徑。

●其他傳播途徑：人畜共通感染（zoonotic），接觸感染動物、污染物品，或人傳人（如家庭或學校）。

如何預防？烏惟新建議從個人預防、髮廊衛生管理、環境控制等3管齊下做好管理工作：

1. 個人預防

自備梳子、毛巾至髮廊，避免使用公共工具；選擇有嚴格消毒規範的髮廊（如紫外線消毒或1:10漂白水溶液）；避免接觸可疑感染動物，定期檢查寵物。

2. 髮廊衛生管理

採用一次性毛巾或高溫消毒毛巾；梳子、剪刀每次使用後以1:10漂白水溶液浸泡或紫外線消毒；髮廊工作人員接受真菌感染防治教育。

3. 環境控制

消毒個人物品（1:10漂白水溶液）；篩查同住家人及寵物，治療無症狀攜帶者。

烏惟新總結，在台灣，外生型頭癬主要由Microsporum canis引起，與髮廊共用工具及動物傳染有關，伍氏燈檢查（藍綠色螢光）為快速診斷利器。灰黴素為首選治療，結合抗真菌洗劑及嚴格衛生措施可有效控制。好發於高齡女性，需積極診斷（伍氏燈、KOH、培養），避免誤診為濕疹或脂漏性皮炎。治療需考慮老年共病及藥物交互作用，建議有疑慮時要諮詢皮膚科專科醫師。

