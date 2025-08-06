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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

8旬翁攝護腺肥大 擺脫尿管「蒸」給力

2025/08/06 13:21

83歲男性因攝護腺肥大造成反覆性排尿困難，在接受水蒸氣微創消融手術治療後，術後3週順利擺脫尿管排尿；圖為情境照。（圖取自freepik）

83歲男性因攝護腺肥大造成反覆性排尿困難，在接受水蒸氣微創消融手術治療後，術後3週順利擺脫尿管排尿；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者林惠琴／台北報導〕1位83歲男性因攝護腺肥大造成反覆性排尿困難，使用尿管排尿超過1個月仍無改善，考量高齡且健康狀況不佳，無法接受傳統刮除或雷射手術，差一點就要長期使用尿管排尿，但在接受水蒸氣微創消融手術治療後，術後3週順利擺脫尿管排尿。

林口長庚醫院泌尿科教授馮思中表示，攝護腺肥大是台灣男性常見的泌尿系統疾病。根據健保署與台灣泌尿科醫學會的統計資料顯示，台灣50歲以上男性約5成罹患攝護腺肥大，70歲以上則高達7至8成。若長期未治療，除了會造成排尿困難、尿滯留、反覆泌尿道感染外，還可能導致膀胱功能退化、膀胱結石，甚至腎臟損害等嚴重後果。

馮思中指出，現行攝護腺肥大治療方式，包含服藥及傳統手術如攝護腺刮除術、雷射手術等，但這類手術有一定機率造成性功能障礙、逆行性射精、尿失禁等副作用。

不過，馮思中強調，現在有攝護腺水蒸氣微創消融手術，治療原理是利用細針將水蒸氣注入攝護腺，使攝護腺組織萎縮，最終被人體自然吸收。特點是不破壞尿道結構，也無永久植入物，能真正縮小攝護腺體積。此外，手術過程非常快速，可以選擇當天門診手術，無須住院，安全性也高。

根據林口長庚醫院統計，去年引進攝護腺水蒸氣微創消融治療技術至今，已成功幫助逾150位病患擺脫攝護腺肥大困擾。

攝護腺水蒸氣微創消融手術治療原理。（長庚醫院提供）

攝護腺水蒸氣微創消融手術治療原理。（長庚醫院提供）

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