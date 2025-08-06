健康網》熬夜傷哪？ 不同年齡層傷害一次看

翰醫堂中醫診所中醫師蔡宜政表示，熬夜對不同年齡層造成的傷害也不同；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不管是捨不得睡、忙得沒辦法入睡、還是睡不著覺，熬夜失眠不只讓你白天沒有精神，不同年齡層受到的身體傷害也不同。翰醫堂中醫診所中醫師蔡宜政表示，青少年熬夜會影響腦部與身高、成年族群熬夜會導致慢性疲勞與代謝失衡，而老年族群晚睡會干擾大腦修復與心血管功能。

蔡宜政在臉書專頁「翰醫堂 中醫診所」發文指出，青少年族群熬夜會讓生長激素分泌混亂，進而影響身高發育；記憶力變差、注意力難集中，導致學習效率下滑；情緒不穩定，易焦躁、煩悶、青少年憂鬱傾向增加；皮脂分泌旺盛，會讓青春痘更難控制，膚況不穩。

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蔡宜政說，成年族群則是代謝崩壞的開始。因為免疫力下降，更容易感冒、過敏反覆；內分泌失調，使體重上升、脂肪肝、荷爾蒙紊亂；睡眠品質低落導致情緒焦慮、壓力感上升；長期熬夜還會導致性功能下降、經期紊亂。

蔡宜政指出，老年族群晚睡會讓修復變慢、疾病風險上升，睡眠片段化，容易早醒、深眠時間縮短；認知功能退化風險提高，可能影響記憶與判斷力；心血管壓力上升，血壓升高、心律不整、中風風險提高；夜間頻尿加劇，睡眠更容易被打斷，生活品質下降。

蔡宜政強調，中醫認為「睡能養神、養血、養氣」，根據不同體質辨證調理，能夠幫助改善睡眠障礙、提升身心健康，若你長期有晚睡、淺眠、入睡困難等問題，建議及早尋求專業協助。

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