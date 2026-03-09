健康網》癌友飲食別跟風 醫警3地雷恐增治療風險

面對漫長的抗癌路，癌友關心如何透過飲食保持身體穩定。專家表示，不要自行斷食與節食，也不要盲目跟風網路流傳的極端飲食方式；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾面對漫長的抗癌之路，不只心情倍受影響，同時更關心如何透過飲食，保持身體穩定的修復與支持。根據無齡診所臉書表示，癌友生病期間的營養照顧，核心不在於減脂，在於維持體力與修復能量，3大原則包含：不要自行斷食與節食、不要極端飲食法，與營養不能取代正規醫療規畫。要小心癌友具高度個體化差異，嚴禁自行套用任何市售飲食公式。

小心誤觸營養介入3大地雷

在門診中，許多癌症病友與家屬常焦慮地詢問：「除了治療藥物，還能為身體做些什麼？」無齡診所在臉書專頁發文分享，癌症期間營養管理的重點在維持體重與肌肉量，確保身體有能量完成療程。所有飲食調整都必須在醫療團隊評估下進行，不能取代正規治療。院方歸納出營養介入3大地雷區，提醒癌友注意：

第1：避免自行斷食或節食。若熱量攝取不足，容易導致肌肉流失與惡病質，不僅體力下降，也可能影響療程進行。

第2：避免盲目跟風網路流傳的極端飲食方式，例如，生酮飲食或長時間斷食。這類飲食方式未必適合所有患者，可能增加肝腎負擔或影響血球數值，務必先行諮詢專業醫師。

第3：營養管理的角色屬於「支持性醫療」，目的在於幫助身體維持能量與修復能力，絕不能替代醫師規劃的化放療、手術或標靶治療。

專業醫療團隊如何進行整合營養評估？無齡診所說明，優先進行數據判讀，醫師根據白血球、發炎指標及肝腎功能數據，決定目前的營養介入強度；依照病友目前的治療進度，例如，目前屬於化療前或後的不同階段，調整蛋白質與營養比例，目標是維持「修復能量」；治療期間腸道環境容易波動，透過溫和的益生元介入，有助於支持穩定的代謝基礎。

無齡診所強調，癌症治療是一場長期抗戰，維持體力與肌肉量是順利完成療程的重要基礎。再加上癌症病友的營養介入，具備著高度風險與個體化差異，切勿自行套用任何市售飲食公式。

