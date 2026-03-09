健康網》洗牙竟是最便宜心血管保護 醫揭牙周病如何悄悄「傷心」

慢性疾病患者更要注意口腔衛生，嘉義安家診所醫師盧盈良點名糖尿病患者、心血管疾病高風險群，以及多重共病的長者，千萬別放任牙周病不管；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕跨界醫療整合時代來了！嘉義安家診所醫師盧盈良點名糖尿病患者、心血管疾病高風險群，以及多重共病的長者。他認為，若只專注於控制血糖和血壓，卻放任牙周病不管，治療效果絕對會大打折扣。

盧盈良在臉書發文分享，對民眾來說，這代表著醫療經濟效益的巨大提升。健保給付的洗牙與牙周病基礎治療，可能是你這輩子能買到最便宜也最有效的心血管保單。

根據歐洲心臟科學會（ESC）發表的期刊，盧盈良表示，可能帶來的5大臨床與病理衝擊：

1.血管內皮功能障礙 （Endothelial dysfunction） 的起點：

牙周致病菌進入血液後，會引發血管發炎與氧化壓力。這就像是城市地下的自來水管內壁生鏽。原本平滑的血管內皮一旦因為發炎變得粗糙，血液中的膽固醇與發炎細胞就更容易卡在管壁上，開啟了動脈粥樣硬化的第一步。

2.分子模擬 （Molecular mimicry） 現象：

這是非常有趣又讓人擔心的病理機轉。因口腔細菌的某些蛋白質結構，長得跟我們自己血管壁的細胞非常像。當免疫系統派出特種部隊去追殺這些亂跑的細菌時，因為敵我辨識錯誤，竟然對自己的血管壁開火。合理推測，這種自體免疫反應嚴重加劇了血管的破壞。

3.脂質代謝紊亂與血小板大塞車：

全身性發炎會打亂脂質代謝，並讓血小板變得異常黏稠。想像一下高速公路上發生連環車禍，發炎反應讓血小板就像失控的車輛一樣擠在一起發生凝集，直接導致心血管這條高速公路隨時可能完全癱瘓。

4.亞臨床動脈粥樣硬化的提早攔截：

在病患出現心血管症狀前，血管其實早就經歷了漫長的亞臨床期。透過影像學觀察頸動脈內中膜厚度增加（IMT），加上抽血檢驗GlycA以及CRP等發炎與免疫生物標記，我們終於能量化並監控這場無聲風暴的風險。

5.積極牙周治療是強效的系統性抗發炎藥：

積極的牙周治療加上長期的支持性照護，不僅能阻止細菌易位，更能直接阻斷上述所有的惡性循環。這等於是幫血管吃下了一顆沒有副作用的抗發炎神藥。

盧盈良建議，心臟科醫師未來開立處方時，除了傳統藥物，可能更需要開出一張牙科轉診單。透過生物標記進行精準的分層，將病患轉介進行跨專科的牙周照護，會是心血管防護網中不可或缺的一環。

