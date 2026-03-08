自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》陳宗彥、陳光復加油！ 醫曝腦傷昏迷指數3驚人康復歷程

2026/03/08 23:57

前行政院發言人陳宗彥（左圖，取自臉書）與澎湖縣長陳光復（右圖）雙雙進行動腦手術，台南佳里奇美醫院神經外科主治醫師林思維指出，腦傷病人康復需有耐心、毅力與決心。

前行政院發言人陳宗彥（左圖，取自臉書）與澎湖縣長陳光復（右圖）雙雙進行動腦手術，台南佳里奇美醫院神經外科主治醫師林思維指出，腦傷病人康復需有耐心、毅力與決心。

〔健康頻道／綜合報導〕70歲澎湖縣長陳光復與58歲前行政院發言人陳宗彥雙雙進行腦部手術，術後都為昏迷指數3，但陳宗彥是動脈瘤又出血面積大，至今仍未清醒。台南佳里奇美醫院神經外科主治醫師林思維指出，曾有一位病人在術後狀況極差，但經醫病護共同努力，2年半復健下恢復回來，並且重回職場無礙。

陳光復昏迷指數持續成長，從術後的「3」一直攀升，縣長夫人指出，兩位女兒申請留職停薪，守護著爸爸，未來要陪著他復健、康復；陳宗彥則歷經兩次動腦手術，需耐心等待他的甦醒。

根據台南佳里奇美醫院衛教資料，曾有一位病患出了重大車禍，到院呈現昏迷，後枕部有一個大血腫，頭部有重力撞擊現象，昏迷指數只有3分，右側瞳孔已放大，電腦螢幕中的影像顯示右側大腦有硬腦膜下出血，且已嚴重壓迫腦幹。

林思維回憶，緊急進行開顱減壓手術以救命。手術中，血塊嚴重壓迫大腦，雖然成功移除血塊，出血處也完成止血。未料到術後，呈現深度昏迷，也接續併發了嚴重的感染症、癲癇、高血糖等。2週過去了，病人意識仍沒有進步，大家都做了可能是「植物人」的心理準備。

病人接下來的日子，也沒有很順利，硬腦膜下積水和水腦症，又進行了數次腦部手術。不過在這幾次手術之後，病人的意識漸漸的有了進步，可以對著家人、醫護呼喚點頭。

林思維表示，由於神經損傷引起咳痰及呼吸能力不佳，病人也做了氣切手術，在醫病共同努力下，成功脫離了呼吸器，也在數天後順利從加護病房轉至一般病房。

病人帶著鼻胃管和氣切造口出院時，雖然意識還算清醒，但四肢仍無法活動。病人母親要他接受針灸和復健治療，9個月後四肢活動力不佳，手指和下肢關節僵直，不過已拔除鼻胃管，由口進食。

10個月後，病人又再次入院，手指和下肢關節僵直，不過已拔除鼻胃管，由口進食。林思維會同呼吸照護團隊，進行了數天呼吸訓練計劃，最後成功將原本的氣切造口管移除，終於可以說話了，接下來他努力復健，常因關節僵直無法行走，更伴隨著不時跌倒，常弄得遍體鱗傷。

可喜可賀，病人可以用推車式助行器走路，一路克服神經創傷。從車禍重創2年半不到，可以靠自己不用輔具一步步走。病人告訴林思維，腦傷後有意識的那一刻，看到自己的四肢無法自由活動，手指攣縮，非常難過。兩年多來，每一次的復健，都忍著疼痛，努力及希望將四肢關節活動開來，終於又活回來了。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中