健康網》陳宗彥、陳光復加油！ 醫曝腦傷昏迷指數3驚人康復歷程

前行政院發言人陳宗彥（左圖，取自臉書）與澎湖縣長陳光復（右圖）雙雙進行動腦手術，台南佳里奇美醫院神經外科主治醫師林思維指出，腦傷病人康復需有耐心、毅力與決心。

〔健康頻道／綜合報導〕70歲澎湖縣長陳光復與58歲前行政院發言人陳宗彥雙雙進行腦部手術，術後都為昏迷指數3，但陳宗彥是動脈瘤又出血面積大，至今仍未清醒。台南佳里奇美醫院神經外科主治醫師林思維指出，曾有一位病人在術後狀況極差，但經醫病護共同努力，2年半復健下恢復回來，並且重回職場無礙。

陳光復昏迷指數持續成長，從術後的「3」一直攀升，縣長夫人指出，兩位女兒申請留職停薪，守護著爸爸，未來要陪著他復健、康復；陳宗彥則歷經兩次動腦手術，需耐心等待他的甦醒。

根據台南佳里奇美醫院衛教資料，曾有一位病患出了重大車禍，到院呈現昏迷，後枕部有一個大血腫，頭部有重力撞擊現象，昏迷指數只有3分，右側瞳孔已放大，電腦螢幕中的影像顯示右側大腦有硬腦膜下出血，且已嚴重壓迫腦幹。

林思維回憶，緊急進行開顱減壓手術以救命。手術中，血塊嚴重壓迫大腦，雖然成功移除血塊，出血處也完成止血。未料到術後，呈現深度昏迷，也接續併發了嚴重的感染症、癲癇、高血糖等。2週過去了，病人意識仍沒有進步，大家都做了可能是「植物人」的心理準備。

病人接下來的日子，也沒有很順利，硬腦膜下積水和水腦症，又進行了數次腦部手術。不過在這幾次手術之後，病人的意識漸漸的有了進步，可以對著家人、醫護呼喚點頭。

林思維表示，由於神經損傷引起咳痰及呼吸能力不佳，病人也做了氣切手術，在醫病共同努力下，成功脫離了呼吸器，也在數天後順利從加護病房轉至一般病房。

病人帶著鼻胃管和氣切造口出院時，雖然意識還算清醒，但四肢仍無法活動。病人母親要他接受針灸和復健治療，9個月後四肢活動力不佳，手指和下肢關節僵直，不過已拔除鼻胃管，由口進食。

10個月後，病人又再次入院，手指和下肢關節僵直，不過已拔除鼻胃管，由口進食。林思維會同呼吸照護團隊，進行了數天呼吸訓練計劃，最後成功將原本的氣切造口管移除，終於可以說話了，接下來他努力復健，常因關節僵直無法行走，更伴隨著不時跌倒，常弄得遍體鱗傷。

可喜可賀，病人可以用推車式助行器走路，一路克服神經創傷。從車禍重創2年半不到，可以靠自己不用輔具一步步走。病人告訴林思維，腦傷後有意識的那一刻，看到自己的四肢無法自由活動，手指攣縮，非常難過。兩年多來，每一次的復健，都忍著疼痛，努力及希望將四肢關節活動開來，終於又活回來了。

