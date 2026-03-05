自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》感冒能停心臟藥？ 醫示警：連3天不吃恐腦中風

2026/03/05 13:37

宇平診所心臟科醫師劉中平說明，大部分感冒藥物和心臟藥並無交互作用，擅自停藥反而危險。尤其預防腦中風的抗血栓藥物若連續3天沒吃，可能發生腦中風危險；情境照。（圖取自freepik）

宇平診所心臟科醫師劉中平說明，大部分感冒藥物和心臟藥並無交互作用，擅自停藥反而危險。尤其預防腦中風的抗血栓藥物若連續3天沒吃，可能發生腦中風危險；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕感冒時，可以把心臟藥暫停幾天嗎？不少人擔心感冒藥與原本服用的心臟藥物可能會有交互作用，因此常猶豫是否可停藥。對此，宇平診所心臟科醫師劉中平說明，大部分感冒藥物和心臟藥沒什麼交互作用，擅自停藥反而相當危險。尤其預防腦中風的抗血栓藥物，若連續3天沒吃就會失效，甚至可能發生腦中風危險，強調心臟病患者切勿因感冒或假期而自行停藥。

劉中平於臉書粉專「劉中平醫師的心臟科筆記」發文分享，許多長輩因連續假期或感冒，會想「休息幾天不吃藥」。一般來說，血壓藥若停用2天，血壓就可能上升；糖尿病藥若漏吃1次，血糖也可能升高。至於預防腦中風的抗血栓藥物，若持續3天未服用，藥效就可能減弱，也會增加腦中風的風險。

感冒血壓恐上升 更須加強控制

至於不少人擔心，感冒藥與心臟藥可能會產生交互作用。劉中平指出，大部分感冒藥與心臟藥並無明顯交互作用。而且，感冒期間血壓反而可能上升，血液也比較容易凝固，更要加強血壓的控制。因此，心臟藥物也不建議臨時自行停用。若真的想停藥或有用藥疑慮，提醒務必先與專科醫師討論，以免造成身體不適；特別是剛裝設血管支架的患者，更不能任意停藥。

服用強效止痛、退燒藥須留意

此外，劉中平也曾於臉書發文提醒，特別要注意的是，比較強效的止痛和退燒藥，不論是類固醇或是非類固醇的消炎藥（NSAID），可能與血壓藥產生交互作用，甚至可能影響腎臟功能，所以，若有使用高血壓藥物，一定要提醒醫生不要用是太強的止痛藥物，但是即使這樣，也不建議停用高血壓藥，反而是止痛消炎藥應該減量使用。此外，若有使用抗生素，也需要和醫生特別討論，個別的藥物情況也不同。

