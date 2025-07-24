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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

豐原烤鴨店疑食物中毒 食安處查到有病媒蹤跡、冷凍庫溫度不足

2025/07/24 16:40

台中市食安處稽查豐原烤鴨店環境。（市府提供）

台中市食安處稽查豐原烤鴨店環境。（市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市豐原區一家烤鴨店今爆疑似食品中毒，造成多人身體不適，台中市食安處今（24）日前往稽查，除採驗餐廳販售食品外，現場查出有病媒蹤跡、冷凍庫溫度不足、冰箱面板及烤鴨架不潔等缺失，當場勒令業者暫停營業改善；後續如檢出病原菌，將依法開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰；若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，將移送法辦。

食安處指出，自昨（23）晚截至目前，已接獲8件食安通報，累計16人食用後約2至4小時出現腹痛腹瀉等不適症狀；其中前往就醫共14人，尚在醫院住院1人，其餘已返家休養。

食安處也說，該烤鴨業者於今（2025）年6月就曾發生食品中毒事件，經食安處調查送驗後，食品及患者檢體皆檢出沙門氏桿菌，已將當時張姓負責人移送地檢署偵辦；該店停業後改為直營店，由蔡姓負責人以原市招於7月21日開幕，現已勒令停業。

食安處說明，此案檢驗結果最快2週出爐，如檢出病原菌，將依違反食安法第15條處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，則依違反食安法第49條移送法辦。

食安處已成立專案小組及通報專線04-22220655轉2902、2903、2904，將有專人服務及錄案調查。

台中市食安處表示，現場查出有病媒蹤跡、冷凍庫溫度不足、冰箱面板及烤鴨架不潔等缺失。（市府提供）

台中市食安處表示，現場查出有病媒蹤跡、冷凍庫溫度不足、冰箱面板及烤鴨架不潔等缺失。（市府提供）

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