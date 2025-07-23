健康網》洪慈庸分享茶飲組團購做公益 中醫師：喝成專家了

前立委洪慈庸瘦身成功！她分享自己愛喝的7款茶飲，對自己首次開團做公益，網紅初體驗，心情忐忑不安！（洪慈庸提供）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕前立委洪慈庸瘦身成功！緊接著她在臉書粉專上分享自己愛喝的7款茶飲，對自己首次開團，網紅初體驗，心情忐忑不安！她表示，團購所得扣除必要支出後將全數捐給「脊髓損傷潛能發展中心」，也希望大家多多捧場她的「處女作」。

洪慈庸透露，自己向來不愛喝白開水，工作忙起來也懶得喝水、上廁所，結果就是身體缺水、代謝變差。從立委卸任以來，這幾年她開始養生，透過「無糖茶飲」來補水，也減少精緻澱粉的攝取，默默地穩定了代謝和輕盈的體態。

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洪慈庸示範熱泡茶。（洪慈庸提供）

洪慈庸以過來人的喝茶經歷，推薦的茶飲如下：早上醒腦（烏龍茶系列─桂花烏龍、蜜桃烏龍）、中午解膩（速萃纖綠茶、玫瑰玉米鬚茶）、晚上放鬆舒壓（玫瑰紅棗枸杞茶、洛神蔓越莓果茶、洋甘菊舒壓茶），這些茶還能促進代謝、消水腫！熱泡、冷泡、加氣泡水、甚至加鮮奶都超搭。

洪慈庸愛上喝茶飲，連女兒「小鹿」也吵著喝，她特別選擇無咖啡因又加上氣泡水，讓小鹿嚐鮮又消消暑氣。

洪慈庸覺得冷泡茶也消暑。（洪慈庸提供）

全國中醫師公會全聯會常務理事陳潮宗讚洪慈庸喝茶飲成專家，對什麼茶有提神解膩、促進代謝、舒緩調養，講得頭頭是道。他指出，茶包攜帶方便，隨時可沖泡，忙碌上班族很適合，最主要的是，洪慈庸做公益活動，大家一定要力挺一下啦！

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