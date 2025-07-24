健康網》愛愛有進階防護3寶 醫：別染病上身

醫師提醒，除了性行為全程使用保險套、指險套、口交套等防護外，還要準備進階「性病防護3寶」：PrEP暴露前預防性投藥、HPV疫苗接種、STD性病檢查；情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不管是「來都來了」還是「配對成功」，在深度交流之前，真的做好準備了嗎？恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕提醒，除了性行為全程使用保險套、指險套、口交套等防護外，還要準備進階「性病防護3寶」：PrEP暴露前預防性投藥、HPV疫苗接種、STD性病檢查。

陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文表示，別因為一時爽快，換來一世的遺憾性病感染，若不幸在過程中未做到全面防護，或擔心碰觸到對方體液擔心被傳染，也可以在事後預防性投藥，不安全性行為後2-3週進行性病檢測，確保是否受到感染，若有症狀，如發燒、喉嚨腫痛、生殖器異常、外觀變化等，請立刻到泌尿科就醫。

請繼續往下閱讀...

預防性病進階防護

●PrEP暴露前預防性投藥：事前服用來預防HIV（愛滋）感染風險，可依需求分為每日固定服用或單次性行為服用，保護率達90%以上。

●HPV疫苗接種：可預防由HPV病毒株引起的疾病，包含菜花、子宮頸癌、肛門癌、陰道癌、口咽癌等，保護力長達10年以上。

●STD性病檢查：透過抽血、驗尿、棉棒沾取檢體來檢測是否受感染，可檢測出HIV、梅毒、淋病、披衣菌、菜花、皰疹、陰道滴蟲等，5-10天可產出檢查報告。

事後預防性投藥

●PEP暴露後預防性投藥：針對HIV愛滋病毒於暴露後72小時內服用，持續服用28天才能達到最佳效果，保護力80%以上

●Doxy-PEP預防性投藥：一種以抗生素來預防細菌型性病的藥物，用來預防梅毒、淋病、披衣菌感染，最遲於72小時內服用，保護力約50-70%。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法