健康網》零食避雷指南一次看 醫：5類食品營養陷阱多

醫師指出，加糖果乾等零食成分看似單純，熱量卻不低，除糖、鈉含量高，甚至有色素、香料等人工添加物，購買時應多閱讀成分標示；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕零食是許多大人小孩難以抗拒的解饞食品，為了健康，也會精挑細選認為應該很安全的種類享用，但事實真是這樣嗎？西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，常見零食如消化餅乾、花生仁湯、即食海苔片、寒天果凍、加糖果乾等，成分看似單純，但事實上熱量可能並不低，且糖、鈉含量高，甚至還有色素、香料等人工添加物，不但不如想像中健康，營養陷阱也不少。

5類常見零食優缺點大解析

邱筱宸於臉書專頁「邱筱宸 醫師」發文表示，嘴饞時看到標榜植物性來源的零食，外表清爽、成分也看起來單純，便以為應該比別的零食健康。但仔細一看成分表，才發現其實潛藏不少健康陷阱。以下拆解5種常見素食零食，並分析其優缺點，讓大家選擇時更能吃得健康又安心。

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●消化餅乾–名字健康，但未必都能助消化：很多人以為消化餅乾比較健康，甚至適合長輩或小孩吃，但它們多半由精製麵粉、糖和油製成，有些還加了氫化植物油。幾片餅乾就可能接近一碗白飯的熱量，糖和油的比例也不低。優點是方便取得、好保存、快速消除飢餓感；但熱量不低、脂肪種類須留意，建議適量吃就好。

●花生仁湯–溫暖甜湯，糖份大魔王：花生本身是優質脂肪與蛋白質來源，但當它變成甜湯，常伴隨多餘熱量。一碗下肚，熱量可達400-500大卡，糖含量甚至超過25克。優點是可提供飽足感、富含蛋白質；但須控制血糖或有三高問題者，須特別斟酌頻率與份量。

●即食海苔片–輕盈外表，小心高鈉：很多人愛吃海苔片，因為它薄薄一片，吃起來感覺沒負擔。但市售海苔有時為了提味，會加入大量鹽、油和調味粉，一小包的鈉含量就可能超過300毫克。優點是富含碘與部分礦物質，但須注意調味料多，尤其是給小孩吃，務必控制份量與頻率。

醫師表示，市售海苔有時為了提味，會加入大量鹽、油和調味粉，1小包鈉含量可能超過300毫克，食用務必控制份量與頻率；情境照。（圖取自freepik）

●寒天果凍–低熱量不代表高營養：寒天是很好的膳食纖維來源，但有些市售寒天果凍會添加額外成分，例如：人工甜味劑、香料、色素等，有些甚至不含真正果汁。攝取過多可能造成腸胃脹氣，尤其對敏感體質的人不太友善。優點是低熱量、有飽足感；但須注意營養價值有限，因此建議偶爾吃，真的常吃果凍，不妨考慮DIY使用100%果汁製作。

●加糖果乾–原本是水果，糖卻加更多：果乾原本是水果的濃縮形式，但有些市售品項會再額外加糖、加油，每100克糖份可能超過30克，造成血糖波動。優點是富含膳食纖維、微量元素；但選購時須認明「無加糖」，小心別吃過量。

邱筱宸強調，食物本身沒有絕對好壞，關鍵在於「吃的方式」與「吃的頻率」。這些零食不是不能吃，而是要看清它們真正的成分與營養價值。如果因為覺得健康才常吃某些點心，那麼更值得再仔細閱讀、分析其成分標示。

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