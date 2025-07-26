健康網》「皮脂管絲」非粉刺 亂拔美肌超受傷

看似黑頭粉刺的物質，其實多半是「皮脂管絲」，並非真正的粉刺；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人看到毛孔中的「小黑頭」就忍不住動手擠壓或使用黏拔方式清除，感覺既療癒又清爽。不過，食藥署在臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」提醒民眾，這些看似黑頭粉刺的物質，其實多半是「皮脂管絲」，並非真正的粉刺！

皮脂管絲（Sebaceous Filaments）是毛孔中正常分泌的油脂，當與空氣接觸後氧化變黑，便會呈現類似黑頭粉刺的模樣。這些皮脂管絲位於毛囊的側邊，容易在擠壓或拔除時被帶出，但這並不表示肌膚得到了「深層清潔」。由於皮脂分泌是人體的自然保護機制，拔除後皮脂管絲仍會快速重新生成。

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食藥署提醒，過度清除皮脂管絲不僅無法徹底解決毛孔問題，反而可能因為拉扯造成毛孔粗大；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署提醒，過度清除皮脂管絲不僅無法徹底解決毛孔問題，反而可能因為拉扯造成毛孔粗大，甚至導致肌膚受損、發炎等問題。

食藥署建議，民眾應以「溫和清潔」為原則，透過調理油脂分泌與適度去角質的保養方式維持肌膚健康與清爽。切勿迷信「一拔就乾淨」的錯覺，以免讓臉部肌膚「哭哭」！

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