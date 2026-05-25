全台軍醫體系首例 三總獲HIMSS EMRAM第6級認證

三總獲得國際 HIMSS EMRAM 第6級認證。（圖為三總提供）

〔記者林志怡／台北報導〕醫療數位轉型已成為國際趨勢，三總成功導入國際標準作為第三方驗證機制，訂於5月13日正式宣布通過「國際醫療資訊管理系統學會（HIMSS）」的「電子病歷應用模式（EMRAM）」第6級認證，成為我國國軍醫療體系中，首家獲得國際相關認證的醫療機構。

HIMSS EMRAM認證是全球公認最具權威的醫療資訊技術應用評價標準，第6級認證代表院內的電子病歷功能完整性、臨床決策支援系統（CDSS）的閉環管理，以及高度的資訊安全防護機制，皆已通過國際級的嚴格檢驗。

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三總指出，透過醫療資訊系統的全面升級，醫院不僅簡化臨床護理人員工作流程，更提升了臨床醫護人員的工作效率，將「病人安全」落實於每一個醫療決策的核心，真正做到與國際智慧醫療趨勢接軌。

三總院長蔡宜廷說，透過系統化的第三方驗證，三總得以審視並優化醫療流程，未來三總將持續精進資訊科技與醫療的深度結合，提供軍民更優質、更安全、更具國際水準的智慧醫療服務。

此外，蔡宜廷表示，醫院將持續深化電子病歷的無紙化應用，並規劃引進更多前瞻性的AI醫療決策工具以守護病人安全，目前已正式啟動下一階段計畫，將持續往HIMSSEMRAM第7級最高認證邁進，致力讓世界看見臺灣國軍醫療體系的創新與實力。

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