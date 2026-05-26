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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》白粥煮越爛血糖飆越快 清粥醬菜藏陷阱：吃完更快餓

2026/05/26 06:21

營養師王郁菁提醒，白粥看似清淡，但熬得越軟爛，消化吸收速度越快，血糖也越容易波動；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師王郁菁提醒，白粥看似清淡，但熬得越軟爛，消化吸收速度越快，血糖也越容易波動；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人認為清粥配醬菜清淡、開胃，是較養生的吃法。不過，營養師王郁菁提醒，這樣的組合其實可能暗藏高升糖、高鈉問題，尤其白粥熬得越爛，消化吸收速度越快，不僅容易讓血糖快速上升，也可能讓飽足感維持不久，反而越吃越容易餓。

白粥清淡、醬菜開胃，吃起來應該很健康？王郁菁於臉書粉專「郁菁營養師」發文表示，白粥搭配醬菜的組合，很容易變成高升糖、高鈉飲食。尤其白粥熬得越爛，消化吸收速度越快，血糖也更容易快速上升；再加上醬菜通常鈉含量偏高，不只容易水腫，還可能增加身體負擔。

清粥+醬菜隱形地雷

王郁菁進一步說明，清粥配醬菜常見問題，包括：1.白粥升糖速度快：容易血糖波動。2.飽足感維持短，一下子就會肚子餓。3.醬菜鈉含量高，增加水腫負擔。4.缺少蛋白質，能量穩定力不足。5.蔬菜纖維偏少，影響飽足感。

清粥穩糖清爽這樣吃

對此，王郁菁也分享，想要吃得清爽又穩糖，清粥可以這樣搭配：

白粥改五穀粥：增加膳食纖維。

加入蛋或豆腐：補充蛋白質。

增加青菜份量：延緩血糖上升。

減少加工醬菜：降低鈉攝取。

注意整體份量：避免吃過量。

王郁菁提醒，清淡不代表低升糖，關鍵在於搭配方式，尤其越精緻、越容易消化的澱粉，血糖波動越大，飲食應多留意。

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