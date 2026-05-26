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健康網》水果太甜怕得糖尿病 營養師揭血糖破表2關鍵：別再妖魔化

2026/05/26 07:26

營養師曾建銘表示，根據國健署調查，逾8成台灣人水果根本吃不夠。強調水果從來不是讓人變胖、得糖尿病的元凶，吃錯才是關鍵；示意圖。（圖取自freepik）

營養師曾建銘表示，根據國健署調查，逾8成台灣人水果根本吃不夠。強調水果從來不是讓人變胖、得糖尿病的元凶，吃錯才是關鍵；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣水果香甜又多樣，但很多人怕吃下糖分引發糖尿病、脂肪肝，而把水果當「毒藥」不敢吃。對此，營養師曾建銘表示，根據國健署調查，逾8成台灣人水果根本吃不夠。強調水果從來不是讓人變胖、得糖尿病的元凶，吃錯形式、份量才是關鍵。他並建議，只要掌握3大守則，也能安心健康吃，更不應妖魔化水果。

曾建銘於臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文分享，不少患者來到門診，對於建議多吃水果都會退避三舍。有人覺得水果很甜，吃了容易胖；或是本身患有糖尿病、脂肪肝，認為應該避免吃。他表示，水果不是只有糖，它還含有維生素 C、膳食纖維、多酚與植化素，這些都是喝手搖飲、吃維生素保健品無法完全取代的營養神隊友。

水果3地雷吃法

曾建銘說明，水果從來不是讓人變胖、得糖尿病的元凶，事實上很多人踩雷是因吃錯形式與份量，包括：

以果汁替代水果：覺得吃水果麻煩，直接買果汁代替，濾掉纖維只剩糖水，血糖飆升。

飯後超量吃：已經吃超撐，再切一大盤水果邊看劇邊吃，這是額外加餐，熱量自然爆炸。

果乾當健康零食：果乾體積縮小下，若一口接一口，一不小心就會吃掉好幾顆新鮮水果的糖分。

安心吃水果3守則

曾建銘建議，安心吃水果應遵循以下3守則：

1.份量抓好：每天2 份，1份大約是1 個拳頭大（切塊大約大半碗）。

2.吃原型食物：咀嚼感跟纖維能增加飽足感，讓血糖慢慢升，絕對不要把果汁當水果。

3.分次吃：糖尿病或減重族群可把水果安排在餐後或兩餐中間當點心，不要一次把一整天的扣打吃完。

曾建銘提醒，水果就像白飯，也是必須的營養，但我們不會把白飯當Buffet吃到飽。因此，別再妖魔化水果，掌握形式與份量攝取，也能安心健康吃。

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