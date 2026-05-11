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健康網》中風不一定先臉歪！ 醫揭一直打嗝 恐是腦幹病灶

2026/05/11 08:11

健康網》中風不一定先臉歪！ 醫揭一直打嗝 恐是腦幹病灶

神經內科醫師謝珮甄表示，除了「中風症狀5D」症狀外，若伴隨著一直打嗝，可能病灶極大機率會向周邊擴散或壓迫，也代表延腦背側的網狀結構已受干擾；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕單側手腳無力，走路稍微不太穩，講話大舌頭。神經內科醫師謝珮甄曾遇過病患住院到一半，因護理師發現病患一直打嗝、睡不著，意識到不對勁，恐是「中風症狀5D」症狀。

謝珮甄在臉書專頁「珮珮醫師 疼痛的解鈴人 神經內科謝珮甄」發文分享，很多人都認為臉歪嘴斜才是中風前兆，其實一直打嗝是屬於腦幹中的最末區（Area Postrema, AP）出現病灶。「中風症狀5D」症狀如下：

●Dizziness 頭暈。
●Dysarthria 明顯口齒不清。
●Dysmetria 辨距不良。
●Drop attack 突然全身沒力。
●Diplopia 雙眼複視。

58歲馬偕醫院急診醫師鄭筆方回憶去（2025）年在值班時發生中風，突然感到左肩麻木，他形容，麻木感迅速擴散至左上肢、左下肢和左臉。「幾分鐘之內，大腦像停電一樣，一區一區關掉。」

65歲知名經紀人孫德榮則是出現手腳無力、說話含糊不清、嘴角歪斜及口水直流等明確的中風前兆。他事後透露血壓曾飆升至203，且有走路吃力與頭暈症狀。

謝珮甄指出，還有病人會出現一個症狀，就是一直打嗝，腦幹中的最末區（Area Postrema, AP）位於延腦（Medulla Oblongata）背側，緊鄰第四腦室底部。雖然它本身主要負責化學受器觸發帶（CTZ），但其周邊分布著極為重要的神經核團：

●孤束核（Nucleus Tractus Solitarius, NTS）：這是自律神經系統的核心，負責調節心血管反應、呼吸節律以及胃腸道活動。

●疑核（Nucleus Ambiguus）：控制吞嚥與發聲。

●呼吸調節中樞：延腦內的神經網絡負責控制自主呼吸。

當出現一直打嗝，謝珮甄表示，病灶極大機率會向周邊擴散或壓迫，也代表延腦背側的網狀結構已受干擾，隨時可能演變成急性呼吸衰竭、嚴重心律不整或血壓劇烈波動。

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