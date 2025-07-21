健康網》不只護心抗發炎 醫：顧眼、助眠多吃「綠色奶油」

醫師說，酪梨富含葉黃素等植化素，以及維生素C、E等營養素，有助護眼、抗發炎；此外，它還具有護心、助眠等功效，可說是優質寶藏食物；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕酪梨被稱為「綠色奶油」，不只口感濃郁滑順，更是營養界的全能選手。西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，酪梨不僅富含葉黃素等植化素，以及單元不飽和脂肪酸、維生素C、E、礦物質等營養素，有助護眼、抗發炎，國外多項研究也指出，它還具有護心、助眠等功效，可說是維護健康的優質寶藏食物。

對心血管與代謝症候群具保護力

邱筱宸於臉書專頁「邱筱宸 醫師」發文指出，根據1篇2018年發表在《美國臨床營養期刊》（Am J Clin Nutr）的大型統合分析研究，攝取酪梨會增加血中好的膽固醇（高密度膽固醇HDL-C），而且壞的膽固醇（低密度膽固醇LDL-C）不會上升，這也讓酪梨成為預防心血管疾病的理想食材。另1篇發表在《美國心臟學會期刊》（J Am Heart Assoc）的研究，納入體重過重的受試者，研究結果發現，每天吃酪梨可讓低密度膽固醇顯著下降，也應證了潛在的心血管保護力。

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4大營養素穩糖、抗氧化、護腸道

此外，邱筱宸提及，酪梨的營養成分多元，不容小覷，其所含營養素及功能，可大致說明如下：

●單元不飽和脂肪酸：尤其是所含油酸（oleic acid），是對心血管有益的好油。

●維生素E、C：具抗氧化作用，有助細胞修復與保護。

●葉酸：對心血管與胎兒發育均有助益。

●膳食纖維：兼具可溶性與不溶性纖維，有助腸道健康、延緩血糖上升。

醫師說，酪梨營養成分多元，其中所含膳食纖維有助腸道健康，建議製成健康沙拉，避免過度加熱，以保留其維生素與植化素；示意圖。（圖取自freepik）

邱筱宸進一步指出，酪梨也富含葉黃素（lutein）與玉米黃素（zeaxanthin）這兩種天然植化素，有助保護視網膜黃斑部、延緩視力老化，可說是護眼飲食的好幫手。另，酪梨所含色胺酸、葉酸、鎂與鉀等助眠營養素，也可能對睡眠有幫助。據2025年1篇才剛刊登於《美國心臟學會期刊》（J Am Heart Assoc）的研究，針對969位肥胖者進行26週追蹤，發現每天吃1顆酪梨者，平均能提升睡眠健康3.2分。

料理避免過度加熱破壞維生素

邱筱宸表示，酪梨是天然的「生食系營養王者」，建議搭配其他蔬果和堅果製成健康沙拉，夏日炎炎也可以加入冰沙，盡量避免過度加熱，以保留其維生素與植化素。另外需要注意的是，雖然酪梨富含好油，但每顆酪梨熱量約為250-300大卡，建議每日攝取至多1顆為宜。若搭配其他高熱量料理方式，如添加煉乳、果糖，反而可能讓好油變「胖油」。

邱筱宸強調，酪梨雖為好的食物，仍須搭配均衡飲食、規律運動、健康體重控制等生活習慣，才能真正讓營養成為身體的後盾。

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