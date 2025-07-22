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健康網》高糖食物傷「腦」筋！ 記不起來更麻煩

2025/07/22 08:32

營養師說，據研究，錯過正餐或不吃早餐等習慣，均會損害專注力與記憶力。也就是說，穩定血糖與攝取充足營養，有助建立專注力；情境照。（圖取自freepik）

營養師說，據研究，錯過正餐或不吃早餐等習慣，均會損害專注力與記憶力。也就是說，穩定血糖與攝取充足營養，有助建立專注力；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不論是正在求學的學子，或是步入社會的上班族，專注力都是不可或缺的成功關鍵要素之一。營養師薛曉晶引述國外多項研究表示，除了血糖控制不佳容易影響孩童學業表現外，錯過正餐或不吃早餐、經常攝取高糖食物，也會直接損害專注力與記憶力。也就是說，穩定血糖與攝取充足營養不僅讓大腦有原料可用也有助於建立長期專注力

研究：血糖波動致分心易怒

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，根據《Saudi Medical Journal》2023年的研究指出，第1型糖尿病青少年若血糖控制不佳，其語言記憶、工作記憶與執行功能等認知表現也顯著下降，甚至比同齡孩童發展慢約0.5-1年。而該期刊2024年發表的追蹤研究也進一步指出，即便血糖僅是輕度波動，也會造成注意力分散、記憶片段化、易怒與情緒波動，對於學業表現造成明顯干擾。

此外，薛曉晶表示，《Frontiers in Endocrinology》於2023年統合多篇腦部影像與神經功能研究結果指出，規律正餐能穩定大腦白質完整性，減少額葉與海馬區神經老化與神經突觸斷裂的風險。也就是說，錯過正餐、不吃早餐、常攝取高糖食物，會直接損害專注力與記憶力的結構基礎。由此可知，想提升專注力，必須要穩定血糖與提供充足營養，讓大腦有材料可用。

營養師說，國外研究指出，規律正餐能穩定大腦白質完整性，減少老化風險；常攝取高糖食物，則會直接損害專注力與記憶力的結構基礎；情境照。（圖取自freepik）

營養師說，國外研究指出，規律正餐能穩定大腦白質完整性，減少老化風險；常攝取高糖食物，則會直接損害專注力與記憶力的結構基礎；情境照。（圖取自freepik）

提升專注力一日高鎂菜單

薛曉晶進一步提及，想要穩定血糖、提供神經營養、培養長期專注力，飲食上應將複合碳水+優質蛋白+高鎂蔬菜作為搭配重點，推薦可試試以下特別設計的一日菜單：

早餐：紫米蒟蒻飯糰+番茄肉醬佐歐姆蛋+豆漿+藍莓。

午餐：雜糧飯+烤鮭魚+炒菠菜+奇異果。

下午茶：香蕉+堅果+無糖可可牛奶+木耳露。

晚餐：地瓜糙米飯+義大利香料烤雞腿+炒地瓜葉+胡麻豆腐。

睡前飲品：芝麻核桃牛奶木耳露（安撫神經+強化記憶）。

薛曉晶補充，高鎂蔬菜如菠菜、地瓜葉，以及芝麻等鎂來源，有助穩定神經傳導與放鬆情緒。研究指出，鎂與色胺酸攝取對情緒穩定與壓力耐受力也有正向影響。

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