健康網》高糖食物傷「腦」筋！ 記不起來更麻煩

營養師說，據研究，錯過正餐或不吃早餐等習慣，均會損害專注力與記憶力。也就是說，穩定血糖與攝取充足營養，有助建立專注力；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不論是正在求學的學子，或是步入社會的上班族，專注力都是不可或缺的成功關鍵要素之一。營養師薛曉晶引述國外多項研究表示，除了血糖控制不佳容易影響孩童學業表現外，錯過正餐或不吃早餐、經常攝取高糖食物，也會直接損害專注力與記憶力。也就是說，穩定血糖與攝取充足營養，不僅讓大腦有原料可用，也有助於建立長期專注力。

研究：血糖波動致分心易怒

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，根據《Saudi Medical Journal》2023年的研究指出，第1型糖尿病青少年若血糖控制不佳，其語言記憶、工作記憶與執行功能等認知表現也顯著下降，甚至比同齡孩童發展慢約0.5-1年。而該期刊2024年發表的追蹤研究也進一步指出，即便血糖僅是輕度波動，也會造成注意力分散、記憶片段化、易怒與情緒波動，對於學業表現造成明顯干擾。

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此外，薛曉晶表示，《Frontiers in Endocrinology》於2023年統合多篇腦部影像與神經功能研究結果指出，規律正餐能穩定大腦白質完整性，減少額葉與海馬區神經老化與神經突觸斷裂的風險。也就是說，錯過正餐、不吃早餐、常攝取高糖食物，會直接損害專注力與記憶力的結構基礎。由此可知，想提升專注力，必須要穩定血糖與提供充足營養，讓大腦有材料可用。

營養師說，國外研究指出，規律正餐能穩定大腦白質完整性，減少老化風險；常攝取高糖食物，則會直接損害專注力與記憶力的結構基礎；情境照。（圖取自freepik）

提升專注力一日高鎂菜單

薛曉晶進一步提及，想要穩定血糖、提供神經營養、培養長期專注力，飲食上應將複合碳水+優質蛋白+高鎂蔬菜作為搭配重點，推薦可試試以下特別設計的一日菜單：

●早餐：紫米蒟蒻飯糰+番茄肉醬佐歐姆蛋+豆漿+藍莓。

●午餐：雜糧飯+烤鮭魚+炒菠菜+奇異果。

●下午茶：香蕉+堅果+無糖可可牛奶+木耳露。

●晚餐：地瓜糙米飯+義大利香料烤雞腿+炒地瓜葉+胡麻豆腐。

●睡前飲品：芝麻核桃牛奶木耳露（安撫神經+強化記憶）。

薛曉晶補充，高鎂蔬菜如菠菜、地瓜葉，以及芝麻等鎂來源，有助穩定神經傳導與放鬆情緒。研究指出，鎂與色胺酸攝取對情緒穩定與壓力耐受力也有正向影響。

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