健康網》沉睡王子躺了20年走了 醫：國人安寧觀念近年大躍進

沙烏地阿拉伯王室36歲「沉睡王子」阿瓦力德（右）沉睡20年，日前在睡夢中離世。（取自哈立德X@allah_cure_dede）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕沙烏地阿拉伯王室36歲「沉睡王子」阿瓦力德（Prince Al Waleed bin Khaled bin Talal Al Saud），他在15歲於英國讀軍校時發生嚴重車禍，造成嚴重腦損後昏迷，靠維生系統維持生命，在昏迷超過20年後，19日在睡夢中辭世。他的父親王子哈力德（Prince Khaled bin Talal Al Saud）始終堅信長子會醒來，但「沉睡王子」阿瓦力德生前無法表達意願，20年來也從未清醒過，他的生死權則由父親掌握著。

反觀國人對安寧緩和的觀念不僅萌芽，近幾年來簽署預立醫療人數大幅增加。根據衛福部預立醫療決定、安寧緩和醫療簽署人次，去年（2024年）全國已有8萬7994人簽署，其中仍以雙北人數最多，北市為1萬4709人、新北則為1萬1972人居次，皆比前年（2023年）總人數3萬4049人，大幅躍進，其中以新北市增加最多，從2023年的6769人增至1萬1972人。

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奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文指出，17年前他治療一位「漸凍人」（肌萎縮性脊髓側索硬化症ALS）病人，從神經肌肉萎縮、四肢癱瘓、沒辦法說話、也無法吞嚥的情況，慢慢走到了呼吸衰竭，必須插管仰賴呼吸器維持生命。他閉著眼睛時，就像是植物人一樣，但是，張開眼睛，他卻是一位意識清醒、感覺正常的人，他的靈魂就這樣活生生的被禁錮在一個的僵死軀殼裡，很難與外界互動，但是，卻能夠感覺各種痛苦和不適。

陳志金說，那時《安寧緩和醫療條例》雖然已經實施幾年了，但是，安寧的觀念還不普遍。他不確定能不能幫他拔管，讓他好好的走？雖然陳志金很肯定這個就是病人本身的意願，但是，他還沒對「清醒的人」做過「撤除維生」這件事。病患的兒子跟陳志金說的，絶對就是病人本身的意願。17年前，縱使陳志金想按照病人的意願進行，但是，當時團隊對於幫「清醒」的人撤除維生、對於後續瀕臨死亡的照顧處理，都沒有經驗。所幸的是，那時醫院剛好就成立了安寧病房，這位「漸凍人」就成為安寧病房的第一位病人。安寧病房裡還有臨床心理師、宗教師、志工等人，他們很貼心的為病人辦了一場「畢業典禮」。當時醫院創辦人，還在床邊為這名病患演奏小提琴，場面溫馨感人。

陳志金認為，「生命不在於長短，而在於有意義、有價值、有尊嚴、沒有痛苦的活著」。放手的決定，真的是很不容易的，除了醫療專業上的考量，也必須讓所有的人都心安。

根據衛福部對安寧緩和醫療的解釋，是為減輕或免除末期病人之生理、心理及靈性痛苦，施予緩解性、支持性之醫療照護，以增進其生活品質。

病人臨終醫療行為 依據2守則

衛福部網站指出，預立選擇安寧緩和醫療及不施行心肺復甦術，讓終點更有尊嚴。

●不施行心肺復甦術：對臨終、瀕死或無生命徵象之病人，不施予氣管內插管、體外心臟按壓、急救藥物注射、心臟電擊、心臟人工調頻、人工呼吸等標準急救程序或其他緊急救治行為。

●不施行維生醫療：末期病人不施行用以維持生命徵象及延長其瀕死過程的醫療措施。

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