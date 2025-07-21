越南籍女大生因過敏呼吸困難 警鳴笛送醫搶救生命

警方與民眾合作，一起將呼吸困難且癱軟無法站立的越南籍女大生抱上警車送醫。（記者劉婉君翻攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區1名越南籍女大生，昨（20）日上午因過敏呼吸困難，經正好在附近巡邏的永康警分局員警與民眾合作，將女子抱上警車後，一路鳴笛送醫治療，1分鐘就趕抵醫院，成功救回一命。

21歲的越南籍陳姓女子為南台科技大學學生，昨天上午10時30分左右，與同鄉且同校的男友共乘機車返回南台街租屋處時，陳女在機車上突然開始抽搐顫抖，2人抵達住處的樓下大廳時，陳女更出現呼吸困難的情形，整個人無法站立，仰面癱倒在地，不時發出痛苦的聲音，陳姓男友手足無措，一面安撫陳女，一面趕緊請大樓管理員協助報警叫救護車。

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永康警分局鹽行派出所警員沈芫、邱柏穎正好駕駛巡邏車在附近巡邏，聽到通報後急忙下車查看，見陳女情況緊急，擔心等待救護車抵達恐錯過黃金救援時間，2人當機立斷，警民合力將陳女抱上巡邏車，立即一路鳴笛載送陳女至奇美醫院急診就醫，經急救後狀況穩定。

據陳男表示，陳女對海鮮過敏，過去也曾有幾次誤食造成過敏發作，但都沒有像這次這麼嚴重。陳女當天並未食用海鮮，推測可能是在不知情的情況下間接碰觸到。

陳男及後來到場的友人皆對警方的及時幫助表示萬分感謝，幸好遇見員警熱心幫忙，也深刻體會到台灣人的親切與關懷。

永康警分局長顏勤峰表示，藉由此次協助陳女緊急送醫，也讓外籍學生對台灣警察留下美好印象，促進良好的國民外交，感受到台南警察的溫暖。

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