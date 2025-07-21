女人心內話！研究：中年後更易怒 卻更會忍

研究顯示，女性在邁入更年期前夕，怒氣感受上升但表達減少，可能與情緒調節能力提升有關；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據期刊《更年期》（Menopause）最新研究，美國科學家發現，女性在進入中年後，內心的憤怒感隨年齡上升，但實際表現出來的憤怒反而減少，顯示情緒控制力可能隨時間增強。

《華盛頓郵報》報導，這項研究使用了西雅圖「中年女性健康研究」（Seattle Midlife Women’s Health Study）的資料，分析其中271位年齡介於35至55歲、仍有月經的女性，追蹤其生理階段與情緒變化。平均受試者年齡為41.6歲，背景多為白人、受過高等教育、已婚且中等收入。

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研究團隊發現，隨著年齡增加，女性經歷「即時憤怒」（state anger）的頻率上升，但對外表現的憤怒行為則明顯減少，顯示她們能更有效控制情緒。研究還指出，這種變化在進入更年期前的「晚期生殖階段」最為明顯。

儘管情緒感受加劇，女性表達憤怒的行為卻較年輕時更少見，無論是在語氣、肢體或敵意表達上皆減弱。然而，「壓抑憤怒」（anger suppressed）的情緒項目則與年齡無顯著關聯，可能涉及個體差異。

研究人員指出，這種憤怒的內在歷程可能具有心理功能，女性在更年期前會有更多情緒練習機會，有助於未來提升情緒調節能力。這對心理健康與工作、人際關係都有深遠影響。

美國更年期協會副醫療主任克里斯馬斯（Monica Christmas）強調，若能在女性邁入更年期前就教育她們情緒變化與潛在風險，並積極處理症狀，將能大幅改善生活品質與整體健康。研究團隊呼籲未來應深入探討女性長期壓抑憤怒與高血壓等心血管風險的關聯。

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