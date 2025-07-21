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健康 > 心理精神

無網路也能快樂？ 教育部營隊發展替代性紓壓策略

2025/07/21 11:49

教育部和亞大合辦營隊，父母上台分享親子幸福對話，喊話只要孩子有需要，父母的愛一直都在。（教育部提供）

教育部和亞大合辦營隊，父母上台分享親子幸福對話，喊話只要孩子有需要，父母的愛一直都在。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕暑假期間，不少家長擔憂孩子沈迷網路，教育部與亞洲大學合辦「2025青少年不迷網：一日關機親子工作坊」，協助親子共同面對網路使用相關議題，「無網路」營隊暫時關閉手機與網路，透過如「損益分析表」與「轉念寬心6欄表」活動，學習辨識健康與不健康上網差異，並發展替代性紓壓策略，如運動、志工服務等取代過度使用網路遊戲。

教育部國教署組長葉信村說明，活動特別設計「5星級親子溝通」體驗活動，促進親子彼此表達感謝與肯定，並透過「教養溝通技巧自我檢核表」反思與檢視，家長自身在親子互動上的進步空間，學員回饋即使無網路，也仍能獲得「高4感」（歸屬感、愉快感、成就感與意義感）。

賦能工作坊也安排「進階前額葉功能訓練」，協助青少年了解大腦前額葉在自我控制與專注學習上的重要性，並透過遊戲與討論強化抑制控制技巧，也以「我的武功秘笈：最佳學習策略」為主題，帶領學員學習SQ3R5步驟閱讀法（概覽、提問、閱讀、複述、複習），以提升其學習動機與成效。

此外，在家長課程部分，透過「3C教養風格」自我評估量表，引導家長認識不同教養方式對孩子的影響，並鼓勵採取「民主式教養」，強調傾聽、理解與尊重孩子的感受與想法，並提供正向的情緒支持與回饋。同時，家長也學習正向教養的溝通技巧。營隊中有青少年分享，如果大人更願意傾聽和理解，孩子就會更信任也更願意分享自己的想法。

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