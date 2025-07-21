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健康 > 心理精神

健康網》看似正常卻已崩潰 「高功能憂鬱」悄悄吞噬高知青年

2025/07/21 11:05

諮商心理師提醒，當壓力累積太多，心理也會感冒，心理諮商就是適時給予維他命、休息的空間，幫助民眾恢復心理健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

諮商心理師提醒，當壓力累積太多，心理也會感冒，心理諮商就是適時給予維他命、休息的空間，幫助民眾恢復心理健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今年7月初新竹接連發生某大學學生與電子大廠員工輕生的憾事，凸顯出高「高知識、高功能」的菁英族群在心理健康上，所面臨更深層的求助困境與文化結構限制。外表看起來光鮮亮麗，心裡卻早已崩塌，不僅周遭親友難察覺，自己也不願經易啟齒求救。

青壯年心理支持方案開放 3次免費諮商幫助你走出低潮

諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇提醒，每個人都需要適當的抒發情緒、放鬆，當壓力累積太多，就像身體發燒、咳嗽一樣，心理也會感冒，心理諮商就是適時給予維他命、休息的空間，幫助民眾恢復心理健康。若民眾有需求可參考衛福部的「青壯世代心理健康支持方案」，提供年滿15歲至45歲的民眾三次免費心理諮商，或各縣市的衛生局亦有提供相關的服務，有需求都可以主動尋求協助。

外表堅強不代表沒事 高知識族也需要被看見的情緒支持

諮商心理師張祐瑄指出，菁英族群無論是在學業或職場中，往往處於高度競爭與自我要求的環境下，長期下來容易累積大量心理壓力，而在台灣的文化脈絡中，「自律」、「抗壓性高」經常被視為「成功」的表徵，卻也讓人難以坦然表達「情緒」或面對「低潮」，成為求助的一大阻礙，甚至可能發展所謂的「高功能憂鬱（High-functioning depression）」狀況。此一狀態雖非正式診斷名稱，卻描述了一群在外表與功能上看似一切正常、甚至表現優異的人，其實內在長期承受憂鬱、低落、空虛或麻木等情緒困擾，而這種狀態因不易被親朋好友所察覺，經常導致這些人錯失了及早求助與被協助的機會。

詔適心理師提醒，有些人外表與功能上看似一切正常、甚至表現優異的人，其實內在長期承受憂鬱、低落、空虛或麻木等情緒困擾，而這種狀態因不易被親朋好友所察覺，經常導致這些人錯失了及早求助與被協助的機會；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

詔適心理師提醒，有些人外表與功能上看似一切正常、甚至表現優異的人，其實內在長期承受憂鬱、低落、空虛或麻木等情緒困擾，而這種狀態因不易被親朋好友所察覺，經常導致這些人錯失了及早求助與被協助的機會；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

諮商心理師蔡惟寧進一步說明，造成此種情況的深層原因，往往來自個人心理與社會文化的交互影響。人們如何看待自身狀況、對於求助的看法，可能認為求助是弱者、失敗的表現，要堅強不能輕易表達情緒和需求。一般民眾對於高知識階層的想像，認為他們聰明、能力好，可以處理任何情況。對於心理諮商的污名化，覺得接受心理諮商就是有問題的想法。另外，社會傳統觀念對於男性的刻板印象，也會造成高社經地位的男性更不易向外求助，致使不輕彈的男兒「淚」變成男兒「累」。這些因素都會導致人們讀好學校、有好工作，看起來光鮮亮麗，心理卻承受過多的壓力，無處訴說，難以啟齒。

胡延薇呼籲，心理感冒了，應尋求心理諮商協助，心理諮商就是適時給予維他命、休息的空間，以恢復心理健康，切勿吝於求救。

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