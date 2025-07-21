健康網》F4朱孝天受「纖維肌痛症」所累 醫：尚無法根治

朱孝天（上排右1）受纖維肌痛症所苦。（相信音樂提供）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「陪你去看流星雨」偶像男團F4睽違多年合體演出，鮮少出現在螢光幕的成員朱孝天曾坦言，長年與一項難纏的病症抗衡─纖維肌痛症。林口長庚醫院風濕過敏免疫科醫師於臉書專頁指出，朱孝天過去屢被批評「外型崩壞」、「體態臃腫」，實際上這些變化多與其健康狀況有關。這是一種以全身性慢性疼痛與疲勞為主的疾病，症狀時好時壞，對患者生活影響甚鉅。

疼痛遊走全身常伴隨睡眠與情緒障礙

纖維肌痛症的主要特徵是持續且廣泛的肌肉、肌腱或韌帶疼痛，有時甚至會出現灼熱、緊繃、抽搐等異常感受。除了身體不適，患者也常合併出現極度疲勞、睡眠障礙、記憶困難與情緒低落等症狀，對日常生活與心理健康造成多重挑戰。儘管目前醫界仍無法完全根治此疾病，但醫師強調，只要透過藥物治療與良好生活習慣搭配，症狀是可以穩定控制的。

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纖維肌痛症的主要特徵是持續且廣泛的肌肉、肌腱或韌帶疼痛；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

日常照護4重點 輕鬆減輕不適

針對纖維肌痛症患者，林口長庚醫師提供以下幾項建議，以改善不適與提升生活品質：

1. 適度運動：包括有氧運動、肌力訓練、伸展運動與水中運動，有助提升心肺功能、降低疼痛。不過運動強度須量力而為，避免過度疲勞。

2. 針灸輔助：中醫針灸療法能有效舒緩肌肉疼痛與僵硬感，適合作為輔助性治療方式。

3. 維持規律作息：養成固定的作息與睡眠時間，有助改善失眠與身體疲憊。

4. 身心放鬆療法：心理治療與放鬆技巧可幫助減緩焦慮、憂鬱等情緒，搭配泡熱水澡也有助緩解身體疼痛與精神壓力。

醫師提醒，纖維肌痛症雖然難以根除，但並非無法應對。透過與醫師充分溝通，持續追蹤並配合個別化的治療計畫，加上生活上的積極調整，仍可讓患者過上正常、有品質的生活。朱孝天的經歷也讓更多人關注這項「隱性病症」，進一步理解與尊重患者面對的身心挑戰。

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