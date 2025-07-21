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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》愛吃辣引體味？ 學者揭5大氣味警訊

2025/07/21 16:41

學者指出，吃下口味重的料理，如咖哩、辣椒等，確實會讓身體散發一種「香料味」；示意圖。（圖取自freepik）

學者指出，吃下口味重的料理，如咖哩、辣椒等，確實會讓身體散發一種「香料味」；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕愛吃咖哩、辛辣食物，身體真的會有味道嗎？營養學者洪泰雄於臉書專頁發文分享，吃下這種重口味的料理，確實會讓身體散發一種「香料味」。然而，體味除了受香料影響外，也跟更年期、飲水量少、便秘等原因有關。

洪泰雄指出，像咖哩裡的薑黃、孜然、丁香、肉桂，或是辣椒、大蒜等香料，進入體內後會被肝臟代謝，有一部分會從皮膚或汗腺排出來，所以身體會帶點「香料味」，甚至連呼吸都可能有一點點味道。

他說，這種味道不一定不好，但如果加上油炸、重口味飲食，或身體代謝差（像腸胃、肝腎不好等），氣味就可能變得比較明顯。

體味重5原因

而除了香料，體味重也可能和常吃高蛋白或紅肉腸道菌相不好便秘飲水不足更年期或荷爾蒙變化有慢性疾病（像糖尿病、肝病）等5個原因有關。

不過，體味是可以調整的，只要多吃蔬菜、多喝水、少油少鹽，加上適度補充益生菌或清爽香草飲食，身體自然會越來越清新。

學者表示，只要多吃蔬菜就有機會減少體味；圖為情境照。（圖取自freepik）

學者表示，只要多吃蔬菜就有機會減少體味；圖為情境照。（圖取自freepik）

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