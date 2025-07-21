健康網》愛吃辣引體味？ 學者揭5大氣味警訊

學者指出，吃下口味重的料理，如咖哩、辣椒等，確實會讓身體散發一種「香料味」；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕愛吃咖哩、辛辣食物，身體真的會有味道嗎？營養學者洪泰雄於臉書專頁發文分享，吃下這種重口味的料理，確實會讓身體散發一種「香料味」。然而，體味除了受香料影響外，也跟更年期、飲水量少、便秘等原因有關。

洪泰雄指出，像咖哩裡的薑黃、孜然、丁香、肉桂，或是辣椒、大蒜等香料，進入體內後會被肝臟代謝，有一部分會從皮膚或汗腺排出來，所以身體會帶點「香料味」，甚至連呼吸都可能有一點點味道。

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他說，這種味道不一定不好，但如果加上油炸、重口味飲食，或身體代謝差（像腸胃、肝腎不好等），氣味就可能變得比較明顯。

體味重5原因

而除了香料，體味重也可能和常吃高蛋白或紅肉、腸道菌相不好、便秘、飲水不足、更年期或荷爾蒙變化、有慢性疾病（像糖尿病、肝病）等5個原因有關。

不過，體味是可以調整的，只要多吃蔬菜、多喝水、少油少鹽，加上適度補充益生菌或清爽香草飲食，身體自然會越來越清新。

學者表示，只要多吃蔬菜就有機會減少體味；圖為情境照。（圖取自freepik）

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