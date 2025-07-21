健康網》番茄護心、顧腸又養肌 營養師：1吃法還強化攝護腺

營養師分享，將番茄搭配橄欖油煮熟，能有效提升茄紅素吸收率，保護攝護腺。（圖取自薛曉晶臉書）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「番茄紅了，醫生的臉就綠了。」這句話反映出番茄對人體的健康價值。營養師薛曉晶指出，番茄並非普通蔬果，而是能幫助穩定血壓、抗發炎、減緩老化的重要食療幫手。此外，它更是保護攝護腺的好食材，尤其熟番茄搭配橄欖油烹煮，如番茄燉牛肉、番茄炒蛋等，效果比生吃番茄來得好。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，炎炎夏日，正是吃番茄的好時機，番茄堪稱超級蔬果，富含茄紅素、鉀、維生素等營養，製作1碗番茄沙拉或1杯冰番茄汁，不只能解渴消暑，更能為全身健康加上一道盾牌。

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番茄好處多 降血壓又抗發炎

2024年刊登在《European Journal of Preventive Cardiology》的研究指出，在7056名高心血管風險的長者中發現，每日攝取110克以上番茄（大約1天1顆大番茄）者，其罹患高血壓的風險比每週攝取不到1次者，低了36%。不只如此，血壓數值（特別是舒張壓）也有明顯下降，尤其對1級高血壓患者幫助顯著。

此外，2022年刊登在《Clinical Nutrition ESPEN》的系統回顧與統合分析也表明，攝取番茄製品能顯著降低促發炎細胞激素TNF-α濃度，對現代人常見的慢性發炎問題，如肥胖、心血管病、胰島素阻抗等具有潛在益處。

研究指出，每日攝取110克以上番茄，可降低罹患高血壓的風險；示意圖。（圖取自freepik）

熟番茄+橄欖油 保養攝護腺

薛曉晶表示，番茄除了護心，也是許多泌尿科醫師推薦的攝護腺保養食材。2023年刊登在《Int J Mol Sci》的研究顯示，全番茄攝取比單一植化素更能全面降低前列腺疾病風險。

研究團隊開發了1款富含「順式茄紅素」與「橄欖多酚」的番茄補充劑，在臨床試驗中可顯著改善良性攝護腺肥大患者的泌尿症狀與生活品質，甚至在實驗模型中，能干擾攝護腺癌的訊號傳導與病變進展。研究也指出，當茄紅素與番茄原生環境中的其他植化素共同存在時，其抗氧化效果顯著強於單一補充劑。

在一些臨床研究中也發現，1日使用15到30毫克的茄紅素劑量，連續數週至數月，具有降低攝護腺特異抗原（PSA）的潛在效果。

攝護腺保健的番茄吃法，應以「熟番茄＋橄欖油」為優先，如番茄湯、番茄肉醬、番茄燉牛肉、番茄炒蛋、番茄醬拌義大利麵等，效果遠比單吃生番茄來得強。因為茄紅素屬脂溶性，加熱後搭配少量好油，吸收率便可提高2-3倍。

番茄=全方位抗氧包 3成分助攻

●茄紅素（Lycopene）：主要存在於大番茄中。具強力抗氧化，清除自由基、保護血管內皮，有助預防心血管疾病、攝護腺癌與皮膚光老化。

每100克新鮮紅蕃茄，約含有3毫克的茄紅素；熟番茄含量與吸收率更高，每100克可達10–30毫克。舉例來說，若只吃1顆生鮮大番茄（平均約150–200克），每顆約含4.5–6毫克茄紅素，要達30毫克，大約需要5-7顆（共約1公斤）。

若是攝取加工產品，如番茄糊（tomato paste），每100克約含30毫克茄紅素， 所以只需100克番茄糊，即可達到 30 毫克劑量；番茄醬則每100 克約含10–20毫克茄紅素，需攝取150–300克左右。

●鉀（Potassium）：幫助排鈉、調節血壓、預防水腫，對高鹽飲食的調節力尤為重要。

●維生素C：主要存在於小番茄中，能增強免疫力、促進鐵吸收，搭配鐵質食材（如豆類、紅肉）更能提升造血能力。一般小番茄1份大約是1碗的量，所以適量吃即可。

營養師表示，小番茄中含有大量維生素C，能增強免疫力、促進鐵質吸收；示意圖。（圖取自freepik）

薛曉晶說，除了上述3大營養素，番茄還含有膳食纖維、多酚類、天然酵素等營養素，1顆小番茄等於是全方位的抗氧包，從心臟、腸道、皮膚、攝護腺一路顧到免疫力。

她分享，想要加強番茄的吸收力，除了上述提到的煮熟+橄欖油外，喝番茄汁也是不錯的選擇。但她提醒，市售番茄汁常添加糖與鹽，記得選擇無糖、低鈉的原味款或自製最安心。

另外，她指出，一般人每日番茄攝取量建議為「1-2顆中型番茄」或「1/2杯番茄醬製品」，超過110g（約1.5顆小番茄）就能達到研究中有益健康的標準量。因此，她也提供1日食用番茄的建議，幫助民眾守護健康：

番茄1日3餐搭配 3類人少吃

●早餐：全麥吐司＋番茄切片＋酪梨＋水煮蛋。

●午餐：番茄牛肉燉飯＋燙菠菜＋水果。

●下午茶：無糖番茄汁＋1小把堅果。

●晚餐：歐姆蛋佐番茄肉醬＋香米蒟蒻飯＋紅蘿蔔炒香菇。

薛曉晶提醒，番茄雖然對人體有眾多好處，但有以下3種問題者，要「適量」吃，避免引發不適：

●胃食道逆流、腸躁症、容易胃酸過多者：番茄偏酸，空腹大量食用可能刺激胃酸分泌。

●腎功能不全者：番茄含鉀高，需注意攝取量。

●對茄紅素過敏者、皮膚發紅者：極少見，但需注意反應。

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