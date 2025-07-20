洗腎翁尿毒性搔癢服藥仍抓不停 加照紫外線有效止癢

台南市立安南醫院皮膚科主任羅子焜醫師展示窄波紫外線照光儀。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名75歲老翁長期洗腎，因全身搔癢，使用一般止癢藥療效不佳，到醫院皮膚科門診，理學檢查發現表皮多處線狀搔抓傷口，經診斷為尿毒性搔癢，在合併口服藥加巴噴丁（Gabapentin, 主要用於治療癲癇、神經與局部癲癇）和固定每週窄波紫外線照光治療後，搔癢明顯改善、傷口也逐漸癒合。

台南市立安南醫院皮膚科主任羅子焜醫師指出，台灣人慢性腎臟病（CKD）盛行率逐年攀升，目前約為11.9%，平均每8人中有1人患病；而慢性腎臟病造成的尿毒性搔癢在皮膚科門診常見，且常難以單純用藥物控制。

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台南市立安南醫院皮膚科主任羅子焜醫師展示窄波紫外線照光儀。（安南醫院提供）

羅子焜表示，尿毒性搔癢典型臨床表現為雙側對稱性的大面積搔癢，無明顯皮節分布偏好，且經常發作；其致病機轉為血中尿素氮升高、高磷血症，以及副甲狀腺功能亢進，造成皮膚搔癢。雖然難單純用藥物控制，但近期國外臨床研究發現，合併窄波紫外線照光治療合併使用加巴噴丁藥，比單用窄波紫外線照光或單用口服加巴噴丁，對尿毒性搔癢改善程度有明顯差異。

羅子焜說明，加巴噴丁常用於治療神經性搔癢，可抑制神經元鈣離子流入，改善尿毒性搔癢的問題。而紫外線照光治療會影響免疫細胞，抑制朗格漢氏細胞，並調節介白素（IL）的產生，降低IL-2的產量，並誘導真皮肥大細胞凋亡，同時減少表皮神經纖維釋放神經胜肽；此外，窄波紫外線照光被認為可直接影響二價離子、抑制皮膚肥大細胞釋放組織胺，並調節皮膚神經功能，有效改善皮膚搔癢症狀。

照光治療需規律進行，醫師通常建議每週2到3次，持續數週至數月才能見效，照光的劑量會根據病人膚色、皮膚厚度、疾病的嚴重度審慎評估、調整，把可能產生的副作用降到最低。

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