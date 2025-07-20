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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

生男生女非隨機！哈佛研究揭密：與母親年齡與基因有關

2025/07/20 10:32

新研究指出，家庭基因與母親年齡可能影響胎兒性別。圖為嬰兒示意圖，圖中人物與本新聞無關。（圖取自freepik）

新研究指出，家庭基因與母親年齡可能影響胎兒性別。圖為嬰兒示意圖，圖中人物與本新聞無關。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《華盛頓郵報》報導，哈佛大學一項最新研究指出，新生兒的性別可能並非完全隨機，而是如同拋擲1枚「被加權的硬幣」，其機率在每個家庭中都有所不同，且與母親的年齡及特定基因有關。

這項發表於《科學進展》（Science Advances）期刊的研究，挑戰了長久以來生男生女機率各半的普遍看法。哈佛大學陳曾熙公共衛生學院的研究團隊，分析了自1956年至2015年間、超過14.6萬次懷孕的龐大數據。

研究發現，部分家庭確實比預期中更容易連續生下同一性別的孩子。資深作者、營養與流行病學教授查瓦羅（Jorge Chavarro）表示：「如果你已經有2、3個女兒還想拚個兒子，你應該知道機率並非50/50，你很可能再生1個女兒。」

研究團隊估計，已經有3個女兒的家庭，下1胎再生女兒的機率約為58%；而已有3個兒子的家庭，第4胎再生兒子的機率則高達61%。

母親的年齡是關鍵因素之一。研究發現，超過28歲才開始生育的女性，更有可能只生男孩或只生女孩。查瓦羅推測，這可能與女性年齡增長帶來的生理變化有關，例如陰道酸鹼度的改變，進而影響攜帶Y染色體的精子存活率。

研究人員還識別出2個與只生單一性別後代相關的基因，但查瓦羅坦言：「我們還不知道為何這些基因與出生性別有關，但這開啟了新的研究問題。」

為確保研究嚴謹性，團隊排除了因「湊齊龍鳳胎」而停止生育的家庭計畫偏見，也剔除了曾有流產或死產經驗的女性數據，但最終仍得到相同結論：新生兒的性別機率並非純屬偶然。

查瓦羅表示，要完全理解為何某些家庭會連續生同一性別的孩子可能還需數年，但這項研究提供了一個重要的起點。

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