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健康網》兒童過重要注意 醫：恐三高上身 還長不高

2025/07/20 11:33

醫師指出，肥胖對兒童的影響不只長不高，還可能造成高血壓、高血脂、心臟病和糖尿病，也會加重很多慢性疾病；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，肥胖對兒童的影響不只長不高，還可能造成高血壓、高血脂、心臟病和糖尿病，也會加重很多慢性疾病；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕健檢出現紅字要到醫院診所複檢，小朋友也不例外，萬芳醫院兒科部主任黃斯煒分享1名4歲大的小男孩因「過重」被帶來檢查，起初家長不以為意，直到聽到「恐怕長不高」急忙抽走小男孩的洋芋片，其實肥胖對兒童的影響不只長不高，還可能造成高血壓、高血脂、心臟病和糖尿病，也會加重很多慢性疾病。

黃斯煒在臉書專頁「西v麵-小兒心臟科醫師黃斯煒」發文指出，不少家長會拿過往「小時候胖不是胖」的錯誤觀念來對現在的孩子，但事實上是以前對於兒童肥胖的概念沒這麼完整，研究發現，過重或肥胖的小孩常會有骨齡超前和青春期提早的狀況，此外，肥胖所帶來的疾病會進一步造成心肌缺氧、心肌梗塞與腦中風、腎臟衰竭。而在兒童或青少年時期就發生肥胖時，可能就會讓這些疾病更早發生，嚴重影響到孩子的健康問題。

高血脂症

黃斯煒說明，肥胖會導致血中脂肪過高，進而造成動脈粥狀化病變。簡單的說，高血脂會讓血管的管壁容易發炎受傷，並且多餘的脂肪會卡在受傷的動脈管壁中，讓血管變得狹窄、阻塞。這時如果又有一些不正常的血塊出現，剛好卡在這個狹窄之處，就會發生缺血，導致器官壞死。

黃斯煒進一步指出，如果這個血管是冠狀動脈，那就是心肌梗塞；如果這個血管是腦血管，那就會造成中風。這樣的變化通常是慢性、需要幾十年才會慢慢發生。因此高血脂越早出現，對孩子影響的時間越長，就越容易在年輕的時候發生這些狀況。

高血壓

黃斯煒表示，兒童和青少年的肥胖已被證實與高血壓有直接關聯性。過重的兒童，高血壓的比例約為4-14%; 肥胖兒童高血壓的比例則上升至11-23% 。而高血壓也會造成動脈粥狀硬化，進一步進展為心肌缺氧、心肌梗塞與腦中風、腎臟衰竭。

兒童糖尿病

黃斯煒說，在兒童和青少年間，最常見的糖尿病是第二型的糖尿病。而第二型的糖尿病就和肥胖很有關係。根據研究顯示，肥胖的兒童或青少年發生糖尿病機會，是正常兒童的18倍。

黃斯煒提到，除了這些疾病外，肥胖還會造成代謝症候群、脂肪肝、睡眠呼吸中止症、多囊性卵巢症候群、骨骼肌肉異常、心理情緒異常等問題，可以說是百害而無一利。

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