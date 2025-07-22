健康網》小兒科診所打「瘦瘦針」 醫：12歲以上再考慮

醫師指出，目前瘦瘦針的適應症最低可以使用在滿12歲以上的青少年，且青少年每3人就有1人有過重或肥胖問題；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有網友在住家附近看到新開的小兒科診所，居然有掛布條寫「提供瘦瘦針」！對此，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼指出，目前瘦瘦針的適應症最低可以使用在滿12歲以上的青少年，且青少年每3人就有1人有過重或肥胖問題，很多孩子甚至有脂肪肝、三高的問題，及早幫助孩子控制體重、養成好的習慣、健康的成長才是最重要。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」分享，這項STEP TEENS研究，早在2022年就刊登於頂級醫學期刊《NEJM》。對象是12以上、未滿18歲，且BMI≧第95百分位（肥胖）的青少年。實驗給予受試者皮下注射semaglutide 2.4mg，每週一次，持續68週，並搭配生活型態介入。

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蔡明劼指出，實驗結果顯示，semaglutide組的BMI平均下降16.1%，而安慰劑組則增加0.6%；治療組有73%的青少年體重下降≥5%，明顯高於對照組的18%。這項研究已促成美國FDA批准semaglutide用於12歲以上、BMI≧95百分位的青少年，並搭配飲食和運動干預。

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林口長庚醫院新陳代謝暨內分泌科主治醫師許哲綸提到，其實很多個案其實長得已經跟成人差不多；愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩更是表示，目前在診所使用瘦瘦針的青少年，體重控制的狀況都不錯，副作用也可在可監控的範圍內，重點還是陪著孩子在用藥的過程中養成一個好的飲食和生活習慣，同時又營養團隊監控成長所需的營養。

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