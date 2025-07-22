自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》小兒科診所打「瘦瘦針」 醫：12歲以上再考慮

2025/07/22 12:49

醫師指出，目前瘦瘦針的適應症最低可以使用在滿12歲以上的青少年，且青少年每3人就有1人有過重或肥胖問題；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，目前瘦瘦針的適應症最低可以使用在滿12歲以上的青少年，且青少年每3人就有1人有過重或肥胖問題；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有網友在住家附近看到新開的小兒科診所，居然有掛布條寫「提供瘦瘦針」！對此，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼指出，目前瘦瘦針的適應症最低可以使用在滿12歲以上的青少年，且青少年每3人就有1人有過重或肥胖問題，很多孩子甚至有脂肪肝、三高的問題，及早幫助孩子控制體重、養成好的習慣、健康的成長才是最重要。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」分享，這項STEP TEENS研究，早在2022年就刊登於頂級醫學期刊《NEJM》。對象是12以上、未滿18歲，且BMI≧第95百分位（肥胖）的青少年。實驗給予受試者皮下注射semaglutide 2.4mg，每週一次，持續68週，並搭配生活型態介入。

蔡明劼指出，實驗結果顯示，semaglutide組的BMI平均下降16.1%，而安慰劑組則增加0.6%；治療組有73%的青少年體重下降≥5%，明顯高於對照組的18%。這項研究已促成美國FDA批准semaglutide用於12歲以上、BMI≧95百分位的青少年，並搭配飲食和運動干預。

林口長庚醫院新陳代謝暨內分泌科主治醫師許哲綸提到，其實很多個案其實長得已經跟成人差不多；愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩更是表示，目前在診所使用瘦瘦針的青少年，體重控制的狀況都不錯，副作用也可在可監控的範圍內，重點還是陪著孩子在用藥的過程中養成一個好的飲食和生活習慣，同時又營養團隊監控成長所需的營養。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中