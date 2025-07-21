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健康網》減重只吃肉 中醫：濕氣重恐釀4健康危機

2025/07/21 10:23

中醫指出，只吃肉、不碰澱粉，不但無助長期減重，還可能導致脾胃功能失衡、體內濕氣堆積，引發痛風、皮膚問題甚至腎功能惡化等健康危機。（圖取自freepik）

中醫指出，只吃肉、不碰澱粉，不但無助長期減重，還可能導致脾胃功能失衡、體內濕氣堆積，引發痛風、皮膚問題甚至腎功能惡化等健康危機。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為了快速瘦身，不少人採取「只吃肉、不碰澱粉」的極端飲食方式，像是曾風行一時的生酮飲食。中醫師余雅雯於臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」發文分享，這類偏重蛋白質、缺乏均衡的飲食習慣，不但無助長期減重，還可能導致脾胃功能失衡、體內濕氣堆積，引發痛風、皮膚問題甚至腎功能惡化等健康危機。

余雅雯提到，中醫有句俗諺「魚生火，肉生痰，青菜豆腐保平安」，指出過度攝取魚肉容易產生內熱與痰濕，進一步影響身體代謝功能。中醫師表示：「濕氣90%是吃出來的」，一旦脾胃無法有效運化水濕，體內代謝產物便容易堆積，反而使體重減輕的同時，身體狀況變差。

余雅雯分享，中醫臨床也曾遇到一名40多歲患者，靠著只吃肉進行反覆減重，雖然體重達標，卻出現痛風、腎功能降至第二期、皮膚過敏出油等問題。中醫強調：「減重不減濕，等於白努力。」脾胃是中醫理論中負責運化、代謝水濕的核心臟腑，若脾胃功能不良，就如同卡車無法順利運送食材，結果變成「死水」，形成痰濁濕氣儲存在體內，成為許多慢性病與肥胖的根源。

余雅雯表示，要健康瘦身、真正減濕，建議從以下4個方向著手：

●均衡飲食，蔬菜與五穀雜糧不可少，以補氣健脾為主。

●適量攝取蛋白質，避免高油高蛋白傷腎生濕。

●每餐七分飽，有助穩定血糖、減少暴食。

●配合中藥調理與針灸，幫助提升脾胃功能與代謝力。

余雅雯強調，「瘦得快，不如瘦得久。」與其追求短期體重下降，不如從根本改善脾胃功能，達到真正健康、持久又無副作用的減重目標。

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