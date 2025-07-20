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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》川普愛喝可樂 醫：玉米糖漿早就滲透在生活飲食

2025/07/20 09:28

早餐穀片、燕麥棒、能量棒、甜麵包、加工水果、蜜餞、罐頭水果常加高果糖玉米糖漿，選購時一定要看成分表；圖為情境照。（圖取自freepik）

早餐穀片、燕麥棒、能量棒、甜麵包、加工水果、蜜餞、罐頭水果常加高果糖玉米糖漿，選購時一定要看成分表；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國總統川普要可口可樂改配方，也使得原配方中的「玉米糖漿」名聲大噪，台北榮民總醫院遺傳優生科主任張家銘指出，這個甜甜的東西，早就滲透在我們的日常飲食中。他認為，「甜甜的陷阱」易擾亂胰島素，讓身體長期處在一個「不穩定、發炎、疲憊」的狀態。

張家銘的臉書專頁「基因醫師張家銘」中提到，不只是手搖飲、便利商店的瓶裝飲料，連下午那一塊蛋糕、早餐的燕麥棒、優格、沙拉醬裡，往往都藏著一個甜得很可怕的成分──高果糖玉米糖漿（High Fructose Corn Syrup, HFCS）。這可不是天然水果裡的果糖，而是一種特別容易讓血糖忽高忽低、也更容易在身體裡引起慢性發炎的糖。

「讓血糖忽高忽低的糖，正在慢慢掏空我們的健康。」張家銘說，高果糖玉米糖漿最大的問題，不只是甜。它進入身體後，血糖會一下子衝高，胰島素被迫急忙出動，隨之而來的卻是血糖又突然掉下來，這種反覆上上下下，讓身體長期處在一個「不穩定、發炎、疲憊」的狀態。

不少年輕人身體有「不穩定、發炎、疲憊」的狀態，回溯飲食變化是很重要的。也有人說，糖不是吃了可以提振精神嗎？張家銘不否認此說法，但是提振是一下下，反而讓身體長期處在一個不穩定、發炎、疲憊的狀態。根據《Nutrients》期刊2024年的研究指出，吃太多這種糖，不只會讓人更容易健忘、專注力下降，甚至還會提高失智的風險。

張家銘也提出呼籲，買東西時看一下成分表，注意看「高果糖玉米糖漿」、「Corn Syrup」、「Fructose-Glucose Syrup」、「HFCS-55」等，這些都是它的化身。市售的手搖飲、汽水、運動飲料、果汁飲料、能量飲料、餅乾、蛋糕、冰淇淋、巧克力、糖果、果凍、布丁，包括醬料──番茄醬、沙拉醬、燒烤醬、蜂蜜芥末醬等都有使用。還有早餐穀片、燕麥棒、能量棒、甜麵包、加工水果、蜜餞、罐頭水果，甚至許多標榜「低脂」或「健康」的食品，也常偷加高果糖玉米糖漿。消費者選購時，一定要養成看成分表的習慣，才不會滿足了口感，傷了健康！

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