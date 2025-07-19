公車撞死名醫》周佳正醫者仁心 看診從早看到晚竟無1人過號

衛福部桃園醫院一般外科主任周佳正醫師的FB用一張朋友送的自畫像，還寫著「懸壺」傳遞從醫的理念。（取自周佳正臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部桃園醫院一般外科主任周佳正醫師今（19）日北上參加癌症醫學會舉辦的乳癌相關研討會，未料在斑馬線上過馬路時被公車撞擊死亡。消息傳來，社群網站哀悼聲四起，與他共事過的同事、曾接受治療的病人留言紛紛湧入：「周醫師雖專做乳癌治療，但身為一般外科醫師，各種手術都會處理，即便三更半夜、非他值班時間，都願意主動加入急救行列⋯⋯」接近他的護理師更道出：「周醫師每天只睡4小時，把一切都奉獻給病人。」

護理師劉思承在Threads悼念他，並說：「周醫師常常早上6、7點就起床趕到醫院，在醫院看診、開刀、查房，一路忙到凌晨2點，回家睡一下，早上6點多又會出現在醫院。」在桃園醫院，周佳正的病患很多，有病人曾說，掛上午號108號，醫師從早看到晚上9點半，「現場沒有一個過號，大家都乖乖等待，沒有絲毫怨言。」這位病人表示，周佳正問診非常仔細，不會遺漏任何一個症狀，跟診護士都換班了，但他一刻也沒有休息。掛初診的病人總是問道：「為何不限制掛號人數？」護士透露，因為醫師不願意讓真正罹癌或有腫瘤的病人，錯失就醫的良機。

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在衛福部頒發的「防癌尖兵」獎項中，周佳正是常勝軍；同時，他也榮獲桃園市榮獲優良醫師。在學術研究上，周佳正更是不遺餘力，甚至跨領域與中藥師共同提出研究報告，是《衛生管理期刊》的常客。他對「乳癌患者補充和替代醫學的應用」提出研究，指出確診癌症後對輔助性醫療（CAM）效果的滿意度為53.9%。而這份研究報告指出，至少有一半的乳癌患者在接受西醫治療的同時，也使用了輔助性醫療（CAM），這點值得現代醫護人員認真考慮。

桃園醫院表示，周佳正待人親切，而且很重視家庭，他的FB用一張朋友送的自畫像，還寫著「懸壺」傳遞從醫的理念；背景照片是全家福和的合照，即使工作忙碌，都會安排時間陪家人或旅遊。病人更是說，每回周佳正拿到好吃的東西，都會說要帶回去給家人分享，如今這一切都成追憶了。

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