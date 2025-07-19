家有小暴君恐患DMDD 及早介入治療是關鍵

一名9歲兒童自小容易憤怒、行為衝動；12歲被醫師診斷「侵擾性情緒失調症」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者許麗娟／高雄報導〕陳小弟自9歲起便經常對隔代教養的祖母發脾氣，在學校也對學習不耐煩、語氣無禮、行為衝動。12歲時家人帶他到身心科就診，確診為「侵擾性情緒失調症」 （DMDD），若未能及時介入治療，成年後可能演變為人格特質異常的精神疾患。

高雄市立凱旋醫院精神科醫師朱佳俊指出，臨床上越來越多家長帶著情緒起伏劇烈、常與他人產生衝突的孩子求診。這些孩子可能表現出極端易怒、脾氣暴躁、反抗權威、挑釁師長，甚至出現攻擊行為、學業退步與人際困難等情形，部分經評估後，符合DMDD或「對立反抗症」（ODD）的診斷。

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DMDD屬於情緒調節障礙，兒童或青少年每週會出現3次以上的嚴重情緒爆發，可能透過言語或肢體表現出攻擊性，如摔物、咆哮或攻擊他人，且這些反應往往與其年齡或發展階段不符。ODD則是對成人或權威人物的反抗與挑釁為主，會故意違抗命令、頂嘴、推卸責任等，也常伴隨易怒、愛記仇等情緒問題。

朱佳俊提醒，這些行為未能及時介入處理，進入成年後可能演變為人格特質異常，甚至合併憂鬱、焦慮、物質濫用等精神疾患。部分成年患者可能不再明顯「對抗」，但會有社交退縮、持續性低怒情緒，甚至在人際關係中陷入長期衝突與誤解。

臨床上曾遇過一位自小被認為「脾氣差、難帶」的個案，青少年時期符合DMDD與ODD的診斷，卻因家庭資源不足，未能接受心理治療。成年後，他在職場上與上司難以相處，頻繁換工作，情緒失控時甚至出現暴力行為，最終因衝突激烈而觸法。

朱佳俊表示，DMDD與ODD有效的治療方式，通常結合心理治療、家庭參與，以及必要時的藥物治療。家長的理解與配合尤其重要，因為許多孩子並非「故意」惹怒大人，而是缺乏足夠的情緒調節能力。對於已成年的患者，治療上更需細膩地觀察其不典型的情緒與行為反應，協助他們重建自我認識、修復人際關係，往往比單純壓制症狀更深層、更具意義。

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