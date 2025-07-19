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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》細嚼慢嚥不只是禮儀！ 營養學者揭3大健康好處

2025/07/19 12:28

洪泰雄指出，認真咀嚼可以幫助我們更容易察覺食物風味，咀嚼的過程還能協助神經系統判斷飽足感、減少消化系統負擔。情境照；（圖取自freepik）

洪泰雄指出，認真咀嚼可以幫助我們更容易察覺食物風味，咀嚼的過程還能協助神經系統判斷飽足感、減少消化系統負擔。情境照；（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在現代快節奏的生活中，我們往往容易忽略細細品味食物的樂趣。細嚼慢咽不僅是一個簡單的飲食習慣，更是一種對健康的呵護。營養學者洪泰雄於臉書粉專指出，認真咀嚼可以幫助我們更容易察覺食物風味，咀嚼的過程還能協助神經系統判斷飽足感、減少消化系統負擔。

洪泰雄提到，當我們認真地咀嚼時，口腔中的味蕾能夠充分感受到食物的酸、甜、苦、辣、鮮的層次，也讓我們更容易察覺到食物的原始風味。

洪泰雄表示，當我們減少對食品添加物的依賴，慢慢恢復味蕾對天然滋味的敏感度，你會發現，連一杯清水都能品出甘甜。咀嚼的過程還能幫助我們的神經系統更好地判斷飽足感，避免過量飲食，從而維護我們的健康。

洪泰雄補充，通過這樣細緻而有意識的飲食方式，我們不僅能更好地呵護消化系統，也能讓生活變得更加有儀式感和幸福感。讓我們從下一餐開始，慢下來，好好品味每一口食物的美妙吧！

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